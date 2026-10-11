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Zahraničí

Tragédie v britské zoo. Muž zemřel poté, co vlezl do výběhu tygra

Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
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Muž zemřel po útoku tygra, do jehož výběhu v sobotu vlezl v zoologickém parku v anglickém hrabství Yorkshire. Záchranáři zraněnému muži na místě nedokázali pomoci, uvedla policie. Na případ upozornil v sobotu deník The Guardian.

Zoo, Praha, tygr sumaterský, Velká Británie, Achilles
Zoo, Praha, tygr sumaterský, Velká Británie, AchillesFoto: Zoo Praha – Zoo Praha / Petr Hamerník
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Zásah záchranných složek v zoologické zahradě Yorkshire Wildlife Park nedaleko města Doncaster začal krátce po 13:30 místního času. Podle policie do výběhu tygra vlezl muž, kterého zvíře napadlo a způsobilo mu vážná zranění, kterým muž na místě podlehl. Na místo dorazily mimo jiné dvě sanitky, letecká záchranná služba a lékař.

Jak a proč se muž do výběhu dostal, zatím není spolehlivě objasněno. Část médií přidává tvrzení, že muž před tygrem tančil, měl sluchátka, pózoval pro fotografie nebo že zaměstnanci použili paralyzéry a výstřely. Nic z toho ale zatím policie nepotvrdila.

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Policie vyzvala veřejnost, aby na sociálních sítích nesdílela záběry útoku, které označila za znepokojivé. Reagovala také na spekulace o stavu zvířete. Tygr podle ní neutrpěl zranění, zůstal ve výběhu a pro veřejnost nepředstavuje žádné další nebezpečí. Okolnosti incidentu vyšetřují úřady ve spolupráci s vedením parku.

Svědkyně popsala evakuaci

Jak v neděli napsala stanice BBC, zoologický park po incidentu vedení evakuovalo a zůstal zavřený po zbytek víkendu.

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Návštěvnice Karmelle Pelhamová z města Worksop uvedla, že byla v parku s rodinou, když personál oznámil evakuaci. Zaslechla přitom zvuky připomínající výstřely a nad místem kroužil vrtulník letecké záchranné služby.

Nad tygřím výběhem podle ní byla natažená velká černá plachta. Postup zaměstnanců při evakuaci označila za velmi dobře organizovaný.

Yorkshire Wildlife Park byl otevřen v roce 2009, výběh nazvaný Země tygrů o dva roky později. Rozkládá se na ploše přibližně 0,8 hektaru a je určen mimo jiné tygrům ussurijským, kteří patří mezi ohrožené poddruhy. Ve volné přírodě jich podle Guardianu žije přibližně 500.

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