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Zahraničí

Strhla spolulezce, padali 140 metrů. Češka zahynula na druhé nejvyšší hoře Rakouska

ČTK

Dvaatřicetiletá česká horolezkyně zemřela v sobotu po pádu na hoře Wildspitze na jihozápadě Rakouska. Dvaatřicetiletý Čech, který lezl s ní, utrpěl těžká zranění, napsal v pondělí server MeinBezirk.

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Wildspitze, druhá nejvyšší hora RakouskaFoto: Shutterstock
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Neštěstí se odehrálo kolem 11:35, když dvojice navázaná na laně sestupovala ze severního vrcholu Wildspitze. V nadmořské výšce přibližně 3712 metrů si žena chtěla kvůli stoupající teplotě svléknout jednu vrstvu oblečení, a přitom z dosud neznámých důvodů na strmé stěně náhle uklouzla a strhla i svého spolulezce.

Oba se zřítili přibližně o 140 výškových metrů a nakonec zůstali ležet v ledovcové trhlině. Těžce zraněnému muži se z ní podařilo vlastními silami dostat a hlasitým voláním na sebe upozornit další horolezce. Záchranářský vrtulník ho pak přepravil k chatě Taschachhaus, kde mu byla poskytnuta první pomoc. Při druhém letu vrtulníku lékař konstatoval smrt Češky. Její tělo poté z trhliny vyzvedli členové horské služby.

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Zraněný muž je nyní v nemocnici v obci Zams. U Češky nařídilo rakouské státní zastupitelství pitvu.

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