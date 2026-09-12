Tragédie v Alpách. Čech zdolával „kuloár smrti“, zabily ho padající kameny

Výprava na nejvyšší horu Alp si vyžádala další oběť. Ve čtvrtek zemřel český horolezec, usmrtily ho padající kameny při průchodu Gôuterovým kuloárem cestou na Mont Blanc. Informovala o tom francouzská agentura AFP i místní média, úmrtí pak potvrdilo české ministerstvo zahraničí. Úsek, kterému mnozí horolezci přezdívají „kuloár smrti“, se v červenci stal osudným dalším dvě Čechům.
„Mohu potvrdit tragické úmrtí českého občana při výstupu na Mont Blanc. Rodině a blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ uvedl v sobotu mluvčí ministerstva Adam Čörgő. Horolezci mělo být okolo 40 let, uvedl francouzský deník Le Dauphiné Libéré.
Neštěstí se stalo ve čtvrtek 10. září odpoledne kolem 15:30, konkrétně poblíž obce Saint-Gervais v Horním Savojsku na frekventované trase na nejvyšší horu západní Evropy. Český alpinista postupoval společně s dalším mužem, když ho zasáhlo padající kamení. Po nárazu sjel po svahu několik desítek metrů.
Jeho společník vyvázl bez zranění a přivolal pomoc. Záchranářům už se však muže nepodařilo oživit. Jeho společníka, který byl v šoku, pak letecky dopravili do údolí.
Místo neštěstí leží mezi horskými chatami Tête Rousse a Goûter a patří k nejnebezpečnějším úsekům klasické výstupové trasy na Mont Blanc. Oblast je známá častými pády kamenů a někdy se jí přezdívá „kuloár smrti“.
V polovině července tam po zásahu padajícím kamením zahynuli další dva čeští horolezci. Kvůli vysokým teplotám, které zvyšují riziko pádů kamenů, byly dvě horské chaty na trase od 11. do 26. srpna uzavřeny.
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