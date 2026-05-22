Totální válka už probíhá. „Rusové útočí na naši kritickou infrastrukturu,“ říká Fin

Finsko, jako nejnovější člen NATO, čelí neustálým ruským provokacím a hybridním útokům. Janne Kuusela, tajemník finského ministerstva obrany, v otevřené debatě s novináři na konferenci GLOBSEC v Praze varoval, že Evropa musí po desetiletích škrtů drasticky zvýšit výdaje na obranu. A popsal, jak se jeho země připravuje na nejhorší scénáře.
Nedávná událost v okolí Helsinek ukázala, jak vypadá finská připravenost v praxi. Poté co zahraniční rozvědka varovala před drony s výbušninami, musely úřady varovat přes milion obyvatel.
„Museli jsme poslat varovnou zprávu 1,2 milionu Finů v okolí Helsinek, aby vyhledali úkryt,“ uvedl Kuusela s tím, že šlo o rušné ráno, ale zároveň o dobrou příležitost otestovat systémy.
Incident podle něj odhalil i technologické limity aplikace, která má na hrozby upozorňovat.
„Uvědomili jsme si, že je na každém jednotlivci, aby si aplikaci skutečně stáhl... nyní se musíme v technologii vrátit zpět a kromě aplikace využívat i tradiční SMS zprávy,“ vysvětluje. Navíc se tak podle něj alarm dostane i ke starší generaci, která není v používání chytrých telefonů tak zběhlá.
Rusko je trvalá hrozba
Podle Kuusely se finské vnímání Ruska po invazi na Ukrajinu v základu nezměnilo, protože Rusko bylo pro zemi vždy hlavní potenciální hrozbou. Skutečným zlomem však byly požadavky Kremlu z prosince 2021 na reorganizaci evropské bezpečnosti a zastavení rozšiřování NATO.
„V tu chvíli jsme ve Finsku začali bít na poplach a my jsme si uvědomili, že s takovouto administrativou v Kremlu nemůžeme mít funkční vztahy,“ vysvětlil Kuusela důvod, proč Finsko udělalo v otázce vstupu do aliance „otočku o 180 stupňů“.
Finsko se nyní nachází ve stavu neustálé konfrontace, kterou Kuusela neoznačuje za ojedinělé incidenty, ale za trvalý stav. „Je to téměř totální válka v kyberprostoru, kde dochází k neustálým útokům,“ popsal situaci, která zahrnuje rušení GPS, stínovou flotilu v Baltském moři i zneužívání nelegální migrace k tlaku na hranice.
Evropské deficity a varování před „finlandizací“
Kuusela se kriticky vyjádřil k úrovni evropské obrany, která podle něj po třech desetiletích snižování stavů armád není adekvátní. Pro dosažení cílů NATO by podle propočtů bylo zapotřebí investovat v průměru 4–5 % HDP.
Evropě podle něj chybí klíčové schopnosti, které nyní zajišťují USA, jako jsou strategická přeprava, doplňování paliva za letu nebo systémy hlubokého přesného úderu typu Tomahawk.
V souvislosti s debatami o možném budoucím uspořádání na Ukrajině Kuusela odmítl termín „finlandizace“. Přestože Finsku po druhé světové válce pomohl přežít, znamenal ztrátu suverenity a vliv Sovětského svazu na politické rozhodování.
„Na toto období nejsme hrdí... věřím v to, že Ukrajina zůstane nejen nezávislou, ale i suverénní zemí,“ zdůraznil Kuusela a dodal, že by bylo „historickou chybou“, kdyby Ukrajinci ztratili možnost rozhodovat o svém osudu.
Nová fáze pomoci Ukrajině
Finsko nyní mění strategii podpory napadené země. Poté co vyčerpalo část svých skladových zásob (v hodnotě zhruba tří miliard eur), přechází k přímé výrobě pro Ukrajinu a plánuje společnou produkci. „Máme velký zájem těžit z ukrajinského know-how a inovací, například v oblasti dronů, a začít vyrábět ve Finsku,“ uvedl tajemník.
Zároveň však přiznal, že podpora Ukrajiny naráží na ekonomické limity demokratických vlád. „Lidé začínají ve svém každodenním životě pociťovat, že omezujeme veřejné služby a životní náklady jsou vyšší... na to musí politici dbát, pokud chtějí být znovu zvoleni,“ uzavřel Kuusela s tím, že základem každé obrany musí být solidní a stabilní ekonomika.
Finsko-ruské vztahy jsou v současnosti na bodě mrazu. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 se Finové po dekádách neutrality definitivně vzdali své neangažovanosti a vstoupili do Severoatlantická aliance.
Veškeré hraniční přechody na více než tisíc kilometrů dlouhé hranici jsou nyní uzavřeny a cestování mezi oběma státy po zemi je tak momentálně nemožné.
Mohlo by vás zajímat: Na ruskou hrozbu se kromě Finů připravuje i další národ, který s největší zemí sdílí hranici - Estonci. Podívejte se na reportáž ze cvičení Jarní bouře, celý text si můžete přečíst zde
ŽIVĚ „Už jsem ho pozval.“ Zelenskyj přijede na summit NATO v Ankaře, oznámil Rutte
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v červenci zúčastní summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Na tiskové konferenci po pátečním zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku to oznámil generální tajemník NATO Mark Rutte. Šéf aliance už v minulosti uvedl, že summit v Ankaře se zaměří hlavně na Ukrajinu a na to, aby zůstala co nejsilnější.
ŽIVĚ Sjezd sudetských Němců dělí Česko, v Brně se protestuje. Södera čeká ožehavá mise
Sjezd sudetských Němců, který v pátek začal v Brně a v Česku se koná poprvé, rozděluje českou společnost. V pátečním článku to napsala veřejnoprávní stanice ARD. Podle bavorského rozhlasu BR vyvolal sjezd v Česku spory a bavorského premiéra Markuse Södera, který se na něj chystá, čeká ožehavá mise. Několik set odpůrců sjezdu již od rána demonstruje na výstavišti v Brně.
Ukrajinci přelstili ruské radary. Nasadili techniku z 18. století
Ukrajinští inženýři úspěšně otestovali trik, který Kyjevu umožní zasahovat cíle hluboko za frontovou linií, aniž by byl závislý na drahých západních raketách. Pomocí obyčejného malého balónu vynesli útočný dron do výšky osmi kilometrů, odkud ho vypustili hluboko v týlu nepřítele. Ruská protivzdušná obrana je v šoku – radary jsou proti této novince slepé.
Přesuny amerických vojáků v Evropě nejsou formou trestu, řekl Rubio
Přesuny amerických vojáků v Evropě nejsou formou trestu. Řekl to v pátek podle médií šéf americké diplomacie Marco Rubio na jednání ministrů zahraničí zemí Severoatlantické aliance. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že pošle dalších pět tisíc vojáků do Polska, USA však již před třemi týdny ohlásily, že o stejný počet sníží velikost svých jednotek v Německu.
Stát uvažuje o prodeji Explosie, výnos by podle Babiše mohl být velmi vysoký
Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. V pátek to po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO.