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Zahraničí

Tornáda a vedra zasáhla Německo. Horko si letos vyžádalo tisíce životů

ČTK

Německo čelí dalším dopadům extrémního počasí. Tornáda a silné bouřky poškodily desítky domů a připravily o život jednu ženu, letošní vedra si podle odhadu Institutu Roberta Kocha vyžádala už kolem 14 000 úmrtí.

Severe weather has caused damages to buildings in Germany
Části střechy leží na ulici poté, co silná bouře poškodila několik budov v obci Solms-Oberndorf v Německu, 20. srpna 2026.Foto: REUTERS – Tilman Blasshofer
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Nad okolím Wetzlaru v německé spolkové zemi Hesensko se ve středu večer přehnalo tornádo, informuje ve čtvrtek agentura DPA odvoláním na Německou meteorologickou službu (DWD). Poničilo asi 60 domů. V Porýní-Falci při bouřce zemřela žena.

Jak silné tornádo nad Hesenskem bylo, meteorologové teprve analyzují. Wetzlarští hasiči informovali, že na některých domech vichr pouze strhl tašky, na jiných jsou zničené celé střechy. Jejich části odnesl až 100 metrů daleko. Škody jsou hlášené také z obce Solms západně od Wetzlaru, kde silný vítr u některých domů nadzvedl celé krovy. Část domů je tam proto nyní neobyvatelná.

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Tornádo zasáhlo také městečko Fürstenwalde ležící východně od Berlína. V jednom rodinném domku zlomený kmen stromu prorazil střechu a uvázl ve stropě kuchyně. Kromě dalších domů jsou škody také na autech zasažených polámanými stromy.

Ve Waldorfu ve spolkové zemi Porýní-Falc vyvrácený strom zasáhl přístřešek, v němž se před bouří uchýlily dvě ženy. Nepřízeň počasí je zastihla na procházce. Jedna z nich zemřela, druhou záchranáři odvezli do nemocnice.

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Kvůli bouřkám vyjížděli hasiči ve středu večer a v noci na čtvrtek také v Durynsku a Bavorsku. V bavorském Kronachu museli nechat vyklidit venkovní prostory zábavního areálu. Asi 3500 lidí se muselo stáhnout do pivnic, kde mohl zábava pokračovat.

Extrémní počasí ale v Německu letos nepřináší jen ničivé bouřky. Výraznou zátěž představují také dlouhotrvající vysoké teploty, které si podle nových údajů vyžádaly tisíce obětí.

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V souvislosti s vedry letos v Německu zemřelo asi 14 000 lidí, uvedl ve čtvrtek podle agentury DPA Institut Roberta Kocha (RKI). Kvůli horku zemřelo více lidí než v roce 2018, na který doposud připadalo nejvíce mrtvých. Bylo jich tehdy 9400.

Aktuální statistika se vztahuje na období od 6. dubna do 9. srpna. RKI upozorňuje, že odhady jsou konzervativní a že celkový počet úmrtí souvisejících s letošními vlnami veder může být ještě vyšší.

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Je jich „určitě o několik tisíc více“, řekl DPA zástupce německého sdružení pro intenzivní a urgentní medicínu Uwe Janssens. Mnohá úmrtí způsobená vedry se podle něj nepodaří ve statistikách zachytit, protože na úmrtních listech se jako příčina skonu uvádí například selhání orgánů.

V přepočtu na obyvatele bylo nejvíce úmrtí souvisejících s vedrem v Sársku a Porýní-Falci na západě země. Vedra jsou nebezpečná zejména pro seniory. Asi polovina dosavadních letošních úmrtí připadá na lidi starší 85 let.

Nejhorší byla situace v posledním červnovém týdnu, kdy kvůli vysokým teplotám zemřelo 9600 lidí. V tomto období podle meteorologů padl celoněmecký teplotní rekord. V sobotu 27. června na stanici Möckern-Drewitz v Sasku-Anhaltsku naměřili 41,8 stupně Celsia. Čtyřicetistupňová vedra byla tehdy ale i na mnoha jiných místech v Německu.

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