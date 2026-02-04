Tony bojuje s mrazem i raketami. Záběry ukazují, jak se zoo v Kyjevě mění v pevnost

Ukrajinu trápí v posledních týdnech tvrdé mrazy a výpadky dodávek tepla kvůli ruským náletům na energetickou síť. Jedné z nejtěžších zkoušek za dobu své existence čelí i kyjevská zoologická zahrada, která bojuje o životy tisíců zvířat pomocí generátorů a kamen na dřevo. Potýká se i s nedostatkem personálu, který bojuje na frontě.
Teploty na Ukrajině klesají i pod -20 °C a výpadky tepla trvají i několik dní v kuse. To představuje zátěž a nebezpečí nejen pro obyvatele země, ale i pro zvířata. O život tak bojuje i jediná gorila na Ukrajině, jednapadesátiletý Tony. Gorily nížinné jsou přitom zvyklé na teplo střední Afriky.
V Tonyho pavilonu je nutné udržovat stabilní teplotu mezi 19 a 20 stupni Celsia. Během výpadků proudu chovatelé topí v kamnech na dřevo, u kterých musí personál držet nepřetržité služby.
Ředitel zoologické zahrady Kyrylo Trantin pro Kyiv Independent zdůraznil, že zvířata pro zoo zůstávají prioritou. I přesto, že péče o ně v těchto podmínkách je nesmírně vyčerpávající.
„Mým snem je mít pro zoo malý jaderný reaktor,“ uvedl s nadsázkou pro web.
Dalším problémem je pro zoo nedostatek techniků schopných servisovat generátory. Muži totiž v současnosti bojují na frontě.
Navzdory těmto náročným zkušenostem a překážkám ale kyjevská zoo zatím neztratila ani jedno zvíře v důsledku přímého útoku. Naopak dokázala poskytnout útočiště dalším 600 zvířatům evakuovaným z oblastí zasažených válkou.
Maraton přežití pod palbou
Nyní je zahrada domovem pro více než dva tisíce zvířat spadajících pod 321 druhů. Mnohá z nich jsou teplomilná jako Tony, jedná se například o slony, hrochy nebo krokodýly.
Zahrada se nachází v Ševčenkově čtvrti – ta je podle ukrajinských médií jedním z nejčastěji ostřelovaných míst v Kyjevě. „Drony a rakety létající nad výběhy a hlasité exploze v blízkosti nejsou ničím neobvyklým,“ popisují zdroje Kyiv Independent aktuální realitu.
Zoo se tak musela pro přežití zvířat vybavit jako samostatná pevnost. Pracovníci po areálu rozmístili celkem 12 generátorů a 15 kamen na dřevo, zároveň instalovali tři solární stanice. Díky generátorům tak může zoo čerpat vodu z vlastního vrtu i v době, kdy jsou dodávky po ruských útocích přerušeny, provoz ale vyžaduje přibližně 200 litrů benzinu denně.
V zoologické jsou ale i zvířata, která kruté mrazy zvládají bez větších potíží. Konkrétně se jedná o huculské koně, původní ukrajinské plemeno z Karpat. Koně dorazili do zoo v listopadu loňského roku a podle Trantina je jejich přítomnost symbolem odhodlání: „Ukrajina se drží už čtyři roky. Je to pro nás těžké, ale musíme se sjednotit. Zatímco naši chlapci a dívky nás brání na frontě, my zde chráníme zvířata.“