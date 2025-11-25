Zahraničí

Tohle už Greta opravdu přehnala! Proč jí Benátky zakázaly vstup?

před 4 hodinami
Celkem 150 eur (přes 3600 korun) pokuty a zákaz vstupu do města na příštích 48 hodin. To si vysloužila švédská aktivistka Greta Thunbergová za to, že do velkého kanálu v Benátkách vylila fluorescein, který zbarvil symbol Benátek do jedovatě zelena.
Gretě Thunbergové byl zakázán vstup do Benátek – aktivistka nalila zelené barvivo do Canal Grande | Video: X/nexta_tv

Tohle turisté v gondolách nečekali. Velký kanál v Benátkách (Canal Grande) je hlavní a nejrozsáhlejší vodní cesta, která protíná střed města. Podél něj se nachází více než 170 historických budov, včetně hlavních gotických, renesančních a barokních paláců. Je to skutečné centrum benátského života i turistických aktivit. O víkendu se ale zbarvil do zelena. 

Greta Thunbergová spolu s 36 členy skupiny Extinction Rebellion nasedla v sobotu do člunů a do kanálu začala vylévat litry fluoresceinu - vysoce účinného barvicího prostředku, díky kterému voda doslova září zeleně. Stačilo málo - k jasně viditelnému zbarvení jednoho litru vody do zelena stačí jen několik miligramů této látky. 

Greta bubnovala na jakýsi bubínek a její soudruzi rozvěsili v okolí kanálu plakáty a transparenty protestující proti "ekocidě" a kritizující neschopnost politiků během právě končícího klimatického summitu COP30. Další aktivisté ve stejnou chvíli obarvili například přístavy v Palermu a v Terstu, kašnu v Padově nebo řeky protékající Parmou, Milánem, Bologní a Turínem. 

Policisté protestující nejprve legitimovali a pak jim zabavili hudební nástroje i transparenty. Prezident benátského regionu Luca Zaia označil sobotní protest za výraz "nedostatku respektu k našim městům, jejich historii a křehkosti", přičemž varoval, že cílem podobných iniciativ je spíše zviditelnění konkrétních osob než skutečné zvýšení povědomí o životním prostředí. 

Přesto ale Thunbergová a ostatní protestující vyvázali jen se 150 eury pokuty a dvoudenním zákazem vstupu do města. 

2:45

Samotná Greta Thunbergová se navíc v uplynulých dnech účastnila nepovolené propalestinské přednášky na univerzitě ve Veroně, kde chtěla spolu s dalšími aktivisty mluvit o údajné genocidě, kterou páchá Izrael, a také vyzvat k demisi vládu italské premiérky Giorgie Meloniové za její podporu židovskému státu. 

Univerzita však odmítla poskytnout Gretě přednáškový sál, což vedlo k tomu, že asi 600 studentů univerzity obsadilo posluchárnu proti vůli vedení univerzity - a Greta tak mohla přece jen vystoupit. Ve svém proslovu pak zopakovala, že "v Palestině stále dochází k genocidě", která je pokračováním desetiletí útlaku, který Palestinci trpí ve státě (Izrael), založeném na apartheidu. "Je to důsledek globálního systému postaveného na krvi utlačovaných, na masakrech a nerovnosti," apelovala 22letá světoznámá aktivistka. 

 
