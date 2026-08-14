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Zahraničí

Tohle Ukrajinci nečekali. V nejnovější ruské raketě našli „dárek“ od Američanů

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek

Když ukrajinská zpravodajská služba nedávno rozebrala nejnovější ruskou střelu S-71M, našla uvnitř čip od americké firmy Nvidia. Součástka, která v Americe pohání civilní roboty a drony, nyní pomáhá ruským zbraním vyhledávat a ničit ukrajinské cíle.

Russia Ukraine War
Objev amerického čipu uvnitř ruské střely je jen špičkou ledovce. Ve střele bylo nalezeno dalších 35 komponentů západní provenience. Na ilustračním snímku jsou trosky ruské střely vypuštěné na Kyjev; 5. srpna 2026. Foto: AP
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V raketě S-71M s kódovým označením Monochrom hraje klíčovou roli čip Jetson Orin. Ten je za normálních okolností „mozkem“ chytrých aplikací a civilní robotiky. Ruští inženýři však k čipu připojili kameru a svěřili mu takzvané terminální navádění, informoval ve středu web amerického magazínu The Defence Blog.

V praxi to znamená, že v závěrečné fázi letu raketa sama prohledává terén, porovnává obraz s databází a samostatně se rozhoduje, na jaký objekt zaútočí. Let pak upravuje v reálném čase bez pokynů pilota.

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Nejedná se o ojedinělý případ. Podobné systémy Ukrajinci našli i v útočných dronech V2U nebo íránských Šáhidech. Střela Monochrom však představuje značný pokrok. Je ve službě teprve od roku 2026 a Rusko ji prozatím nasazuje jen v omezené míře, aby otestovalo její schopnosti na bojišti.

Tato střela vypouštěná z letounů páté generace SU-57 letí rychlostí 600 kilometrů v hodině nese 250 kilogramů konvenční výbušniny a zasáhne cíl až na vzdálenost 400 kilometrů. Konstrukčně vychází ze starší střely S-71K Kover, která se vyznačovala nízkou radarovou odraznou plochou a umožnila lépe proniknout systémy protivzdušné obrany.

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Objev amerického čipu uvnitř ruské střely je jen špičkou ledovce. Ve střele bylo nalezeno dalších 35 komponentů západní provenience.

Na jednu stranu to dokazuje, že Moskva není schopná vyrobit vlastní pokročilé čipy. Na druhou stranu ovšem dokáže efektivně obcházet sankce a přes složitou síť prostředníků, obchodníků a firem si tyto čipy obstarat.

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Ukrajinská rozvědka proto všechna zjištění zveřejňuje v databázi War&Sanctions. V té je každá součástka digitální stopou, která pomáhá západním partnerům odkrýt pašerácké trasy, zatlačit na konkrétní dodavatele a efektivněji uzavírat škvíry, jimiž moderní technologie pronikají ze Západu do rukou ruské válečné mašinerie.

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