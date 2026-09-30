Tohle Ukrajince opravdu bolí. Rusové mají novou „lámací“ taktiku

Rusko v posledních týdnech vedle energetiky a vojenských cílů stále častěji zaměřuje útoky na ukrajinskou telekomunikační a datovou infrastrukturu. Série úderů naznačuje, že Rusové útočí na systémy, které zajišťují internetové připojení, mobilní komunikaci a fungování digitálních služeb.
Nejnovějším případem se stal víkendový útok na sídlo společnosti Kyivstar, největšího mobilního operátora v zemi. Ruské ministerstvo obrany současně uvedlo, že zasáhlo také datové centrum operátora Vodafone Ukraine, informovala například agentura Reuters.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně řekl, že jedno z datových center v metropoli bylo během jediného rána zasaženo dokonce dvakrát.
Nešlo přitom o ojedinělý incident. Již několik dní předtím poškodily ruské útoky další datová centra a internetové uzly v Kyjevě a okolí. Výpadky internetu podle ukrajinských médií zasáhly přibližně sto tisíc domácností.
Problémy hlásili poskytovatelé internetových služeb i některá média, která musela dočasně omezit provoz.
Samotný Kyivstar se během září stal terčem útoků opakovaně. Zasažena byla technická zařízení společnosti v Kyjevě i v Kyjevské oblasti. Další úder následně mířil na infrastrukturu Ukrtelecomu, největšího provozovatele pevných telekomunikačních sítí na Ukrajině.
Nová etapa
„Z toho, co nyní vidíme, jde o novou etapu. Od září Rusko začalo systematicky ničit naše datová centra a komunikační uzly. Začali v Kyjevě a nemyslím si, že se zastaví,“ popsal před několika dny ukrajinskému webu Hromadske Radio telekomunikační expert Oleksandr Frolenkov.
Podle experta byla před totální invazí v roce 2022 velká část ukrajinské telekomunikační infrastruktury soustředěna právě v hlavním městě. To bylo klíčovým uzlem, kterým procházela velká část ukrajinského internetového provozu.
„Od roku 2022 jsme začali diverzifikovat,“ vysvětlit ovšem Frolenkov s tím, že dnes je část infrastruktury i v zahraničí.
Chtějí Ukrajinu odstřihnout a ochromit
Podle ukrajinských představitelů je cílem těchto útoků narušit informační infrastrukturu země. Moderní telekomunikační sítě totiž slouží kromě telefonování nebo přístupu na internet také jako součásti systémů protivzdušného varování, krizové komunikace, fungování státní správy i každodenního provozu firem.
Výpadky mohou komplikovat šíření upozornění na raketové a dronové útoky nebo omezovat přístup k digitálním službám, na nichž je Ukrajina v posledních letech stále více závislá.
Rusko se přitom snaží oslabovat ukrajinské komunikační systémy už od začátku invaze. Standardně k tomu používá kybernetické operace a elektronický boj.
Zatímco v předchozích letech se pozornost Moskvy soustředila především na energetickou infrastrukturu, současné útoky mohou naznačovat novou taktiku: fyzické ničení digitální páteře ukrajinského státu. Ukrajinské úřady ale zatím tvrdí, že se daří většinu služeb obnovovat v relativně krátkém čase.
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