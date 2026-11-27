Obří nafukovací balony, slavnostní vozy a tisíce účinkujících. New York se chystá na jednu ze svých největších každoročních slavností, tentokrát ale v neobvyklém termínu. Kvůli bouři organizátoři poprvé za sto let přesunuli slavný průvod Macy’s Thanksgiving Day Parade. Některým vystupujícím přitom pořádně zavařili.
New York se připravuje na sobotní Macy’s Thanksgiving Day Parade. Slavný průvod alegorických vozů, pochodujících kapel a ohromných nafukovacích balonů měl ulicemi metropole projít už ve čtvrtek, kvůli nepříznivému počasí ho ale organizátoři poprvé za sto let museli odložit.
Důvodem byla blížící se bouře. Při ní měl vítr dosahovat až 90 kilometrů v hodině. „Bezpečí účastníků a diváků je naší prioritou,“ vysvětlil rozhodnutí obchodní dům Macy’s, který slavnost pořádá. Takové poryvy větru by totiž mohly proměnit ikonické balony ve veřejné ohrožení.
Drobní dárci přispěchali na pomoc
Nečekaná změna termínu způsobila účinkujícím vážné potíže. Někteří totiž přijeli do New Yorku z tisíce kilometrů vzdálených států. Jak píše agentura AP, mnozí tak, pokud chtěli vystoupit, museli neplánovaně prodloužit svůj pobyt ve městě. Jejich náklady se přitom vyšplhaly do astronomických částek.
Například pochodující kapela z Havaje, kterou agentura oslovila, potřebovala narychlo sehnat přes 700 tisíc dolarů (téměř 16 milionů korun), aby se mohla dlouho plánované akce zúčastnit.
Svou nejoblíbenější slavnost tak museli zachraňovat sami Newyorčané.
Pomohli takto například další oslovené kapele z Texasu, ve které vystupuje téměř 500 lidí. Potřebných 350 tisíc dolarů, tedy téměř osm milionů korun, zvládli hudebníci vybrat během jediného dne, převážně od dvou tisíc drobných dárců.
Od zvířat k obřím balonům
Tradice průvodu Macy’s sahá do roku 1924. Obchodní dům jí chtěl přilákat zákazníky ke svým vánočním výlohám na Manhattanu. V prvních ročnících se ulicemi procházela i zvířata zapůjčená z tamní zoologické zahrady. Ta ale v roce 1927 nahradily nafukovací balony, které se postupně staly hlavním symbolem celé slavnosti a překážkou pořádání letošní.
Průvod se v minulosti nekonal pouze třikrát, a to v letech 1942, 1943 a 1944. Během druhé světové války totiž Spojené státy potřebovaly materiály používané na výrobu balonů pro válečné účely. Za celou svou stoletou historii ještě nikdy nebyl přeložený z tradičního rána Dne díkůvzdání na jiný termín.