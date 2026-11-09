Tohle se Putinovi líbit nebude. Kyberpartyzáni odhalili hrozivý počet mrtvých Rusů

Ruská válka proti Ukrajině si od začátku plnohodnotné invaze vyžádala necelých půl milionu životů ruských občanů. Vyplývá to z údajů, které o víkendu zveřejnily hackerské skupiny Belarusian Cyber Partisans a Silent Crow. Tvrdí, že se jim podařilo proniknout do systémů ruského statistického úřadu Rosstat a získat přibližně 23 terabajtů dat včetně interních záznamů o úmrtích.
Skupina Belarusian Cyber Partisans na základě údajně odcizených dokumentů napočítala od začátku invaze do 27. srpna letošního roku 393 881 úmrtí přímo souvisejících s válkou. Druhá skupina Silent Crow dospěla ovšem ještě k vyššímu číslu – 450 100 mrtvých.
Do něj zahrnula také vojáky zemřelé mimo boj, například na následky nemocí, zranění či sebevražd, a další případy, u nichž nebyla příčina smrti jednoznačně určena.
Rusko oficiální data tají
Rusko vlastní statistiky vojenských ztrát nezveřejňuje od září 2022. Ruský statistický úřad Rosstat navíc od roku 2024 přestal publikovat pravidelné údaje o příčinách úmrtí.
Úřad sice potvrdil, že se na konci října stal terčem kybernetických útoků, popřel však, že by útočníci získali přístup k jeho databázím.
Autenticitu zveřejněných materiálů nyní prověřují také nezávislá média Meduza a Mediazona. Ta oznámila, že k datům získaným hackery rovněž získala přístup.
Upozorňují ale, že některé lékařské záznamy nemusí uvádět skutečnou příčinu smrti a v databázích chybějí aktuální údaje o pohřešovaných vojácích, kteří mohou být za mrtvé prohlášeni až s velkým zpožděním.
Věrohodnost ale nevyvrací ani německý analytik Janis Kluge. „Celkový počet (394–450 tisíc) odpovídá předchozím odhadům založeným na nezávislých datech,“ vysvětluje a říká, že uniklá databáze obsahuje skutečná data ze skutečných úmrtních listů.
„Prověřil jsem to napříč identifikátory z několika ruských soudních záznamů a osoby z těchto soudních dokumentů se v databázi objevují. Je nepravděpodobné, že by šlo o falešná data, avšak to nepotvrzuje, že jsou čísla pravdivá,“ dodává.
Statisíce mrtvých podle nezávislých dat
Dosavadní nezávislé odhady rozsah ruských ztrát rovněž řadí do stovek tisíc. Mediazona společně s ruskou redakcí BBC do 6. listopadu potvrdila identitu 285 881 mrtvých ruských vojáků.
Jde však pouze o případy, které se podařilo doložit z veřejně dostupných zdrojů, například nekrologů, příspěvků příbuzných nebo regionálních médií.
Samostatná analýza Mediazony a Meduzy založená na údajích z registru dědických řízení odhadla počet padlých vojáků na přibližně 352 tisíc už ke konci loňského roku.
Ztráty má ale také Ukrajina, i když podle všeho nižší. Analytici odhadují asi 120–170 tisíc mrtvých, projekt UA Losses pak pracuje s potvrzenými necelými 110 tisíci.
Podívejte se, jak se počet mrtvých ukazuje na Ukrajině:
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