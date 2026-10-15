Tohle rozhoduje prezident! Musk couvá z rozhodnutí, které podrazilo nohy Ukrajincům

Může za omezení Starlinku Elon Musk, nebo Donald Trump? „Systémy Starshield vlastní a řídí vláda USA. Jakékoli limity rychlosti nebo využití určuje americká armáda a nakonec prezident,“ napsal na sociální síti X nejbohatší muž planety Elon Musk. Starshield je militarizovaná verze Starlinku. Její úterní výpadek na Ukrajině nyní Musk „háže“ na Bílý dům.
Vojenský systém Starshield sice běží na Muskových satelitech Starlink, ale řídí ho americká vláda. Omezení Starshieldu na Ukrajině tak provedla Muskova SpaceX, ale údajně na přímý pokyn americké vlády.
Musk také upozornil, že „Starlink je komerční služba a její využití je omezeno na civilní nebo obranné aktivity a nelze jej využívat k útočným vojenským akcím.“ Pro Ukrajince je ale Starlink kriticky důležitý. Jednak jako prostředek spojení, jednak k řízení dronů při útocích na ruské cíle.
Informaci, že Starlink omezil své služby na Ukrajině, potvrdil poradce prezidenta Ukrajiny Serhij Beskrestnov, známý pod přezdívkou Flash. „Potvrzuji, že SpaceX dnes večer zavedla omezení rychlosti na terminálech Starlinku během pohybu,“ napsal Flash. Podle něj to znamená, že Starlink na Ukrajině přestane fungovat, když se terminál pohybuje rychlostí 160 km/h. To omezilo celou řadu probíhajících bojových operací.
Ukrajinská armáda využívá terminály (jakési malé satelitní antény) Starlink namontované přímo na bezpilotních letounech pro navádění na cíle v ruském týlu. Většina těchto dronů létá rychlostí mezi 180 a 300 km/h. Pokud při této rychlosti přestal Starlink fungovat, operátoři s ním ztratili spojení. Podle posledních zpráv se navíc rychlost, během které Starlink funguje, snížila až na 60 km/h.
Postupně se činnost Starlinku začala obnovovat (do rychlosti 160 km/h). „Během dne byla skutečná omezení výrazně nižší. Nicméně k současné době jsme zaznamenali, že při rychlostech až 160 km/h se kvalita komunikace zlepšila,“ sdělilo včera ukrajinské ministerstvo obrany.
Muskovi za to veřejně na síti X poděkoval bývalý ministr obrany Mychajlo Fedorov. Na to reagoval Musk vysvětlením, že Starshield je plně v rukou americké vlády a armády. Pokud má tato síť nějaká omezení (např. rychlostní limity), nerozhoduje o nich SpaceX, ale Pentagon a americký prezident.
Zjednodušeně tak přehazuje míč na Washington: pokud chce ukrajinská armáda používat satelitní internet bez omezení k útokům, musí jí k tomu americká vláda poskytnout armádní systém Starshield, protože u komerčního Starlinku to není možné. Ostatně již v minulosti Musk vypínal Starlink, pokud ho Ukrajinci chtěli využít pro útoky na ruské území.
K omezení Starlinku došlo v době vypjatých vztahů mezi USA a Ukrajinou. Trump žádá od Kyjeva zastavení ukrajinských útoků na ruské rafinerie. Washington tvrdí, že tyto útoky zvyšují světové ceny ropy a ohrožují globální trhy. „To, co teď žene ceny benzinu a nafty nahoru, už není Hormuzský průliv. Jsou to ruské rafinerie vyhazované do povětří Ukrajinou“, napsal Trump pátého října.
O pět dní později vyzval Ukrajince: „Můžete si s Ruskem dělat, co chcete, ale neútočte na ty rafinerie, protože tím vzniká globální problém.“ A obvinil Zelenského, že „chce dělat problémy světu“. „Chce dělat problémy našim farmářům a rančerům s naftou, protože Rusko dodává velkou část nafty do celého světa,“ uvedl doslova.
Ukrajinský prezident požadavek Washingtonu odmítl. Zdůraznil, že rafinerie jsou finančním motorem ruské válečné mašinerie. Kritizoval také „naftovou dohodu“ mezi USA Ruskem, podle které dodá Moskva Američanům přibližně tři miliony tun nafty, které by pomohly srazit vysoké ceny nafty před doplňovacími volbami do Kongresu 3. listopadu. Se sarkasmem reagoval také na Trumpem vyhlášené energetické příměří, o kterém nevěděl, a odmítl jeho výzvy, aby odstoupil.
Omezení služeb Starlinku tak může být spolu s omezením sdílení zpravodajských informací prostředkem, jak Trumpova administrativa tlačí na Zelenského, aby přijal její podmínky.
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