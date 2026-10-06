Tohle policista nečekal. Afghánci měli občanky na jméno českého krále. A nejen to...

Dva afghánští ilegální imigranti se už viděli ve vysněném Německu. Na letišti v chorvatském Splitu ale policistu na první pohled zaujaly jejich dokumenty. Muži viditelně středoasijského vzhledu mávali chorvatskými občanskými průkazy, aniž by uměli slovo chorvatsky. Především ale policistu zarazila jména dvou afghánských bratrů.
Na první občance bylo jako jméno uvedeno Král a jako příjmení Ladislav, zatímco druhý výtečník se údajně jmenoval Kníže a v kolonce příjmení měl Trpimir. Knížete Trpimira zná v Chorvatsku každé malé dítě, jde o jakousi obdobu svatého Václava. A král Ladislav je chorvatskou variantou českého krále Vladislava Jagellonského, který v letech 1490–1516 panoval i v Uhrách, kam tehdy patřilo Chorvatsko.
Jak se taková jména objevila v občanských průkazech? Afghánci se zjevně stali obětí krutého žertu. Coby ilegální imigranti se po cestě přes Írán a Turecko dostali do Řecka. V Aténách si pak koupili falešné chorvatské doklady, se kterými by se mohli pohybovat po celém Schengenském prostoru. Jenže ten, kdo dokumenty padělal, si z nich zjevně trochu vystřelil.
Dostali se do Chorvatska, kde ale udělali osudovou chybu. Místo aby využili výhod vnitřních hranic EU a dojeli po zemi až do Německa, namířili si to na letiště. Zatímco při cestě po zemi by měli slušnou šanci, že si jich namátková kontrola nevšimne anebo jejich doklady při zběžné kontrole uzná jako pravé, na letišti to je jiné. Při kontrole dokladů bylo okamžitě jasno.
Po předvedení před vyšetřujícího soudce byla na staršího z mužů uvalena vazba z důvodu rizika útěku. Jeho nezletilý bratr byl umístěn do dětského domova.
Atény jsou spolu s Istanbulem a Bělehradem hlavními centry výroby a prodeje pašovaných dokladů. Ty nejlevnější, které obstojí jen při povrchní namátkové kontrole, stojí 500–800 euro. Jde o pouhou plastovou kartičku podobající se dokladům, ale bez čipu, UV prvků, hologramu atd.
Za 1500–2000 euro se dá koupit pravý (ztracený nebo odcizený) doklad. Prodejci mají často celou databázi a vybírají pro zájemce doklad člověka, který je fyzicky a věkově co nejvíce podobný kupujícímu.
Za pět tisíc euro získáte kvalitní repliku dokladu včetně UV prvků, hologramů a mikrotextu. Čip je naprogramován tak, aby při základním přiložení vrátil data odpovídající vytištěným údajům na kartě.
Za 10–15 000 euro si pak můžete koupit originální doklady získané od zkorumpovaných úředníků, jsou vydané na základě falešných rodných listů či podvržené identity. Jedná se o stoprocentně pravý doklad, ale na fiktivní či ukradenou identitu. Nejčastěji se takto dají získat doklady z Albánie, Makedonie, Bosny nebo Srbska.
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