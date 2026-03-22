Zahraničí

Tohle nikdo nečekal. Jaké cíle je schopen nyní Írán zasáhnout? Ohrozit může i Prahu

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Írán vypálil dvě balistické rakety na americkou základnu Diego Garcia v Indickém oceánu. I když jedna raketa na cíl nedoletěla a druhou Američané sestřelili, vojenští analytici zbystřili. Diego Garcia je od Íránu vzdálené 4000 kilometrů. Dosavadní odhady maximálního dostřelu íránských raket se přitom pohybovaly okolo 2000 km. V dostřelu ajatolláhů se tak nyní ocitá i Praha, Berlín nebo Paříž.

Vývoj raket v Íránu je varováním i pro evropské země. (Na snímku rakety země-země íránské výroby vystavené na vojenské přehlídce v Teheránu, ilustrační foto).
Vývoj raket v Íránu je varováním i pro evropské země. (Na snímku rakety země-země íránské výroby vystavené na vojenské přehlídce v Teheránu, ilustrační foto).Foto: ČTK
Jedna raketa se uprostřed letu zřítila, druhou sestřelila protiraketovým systémem SM-3 na své palubě americká vojenská loď. I tak to ale bylo podle anonymních zdrojů z amerických ozbrojených sil nepříjemné překvapení. Američané nečekali, že má Írán rakety s tak velkým dosahem. Nyní nejsou v ohrožení jen americké základny na Blízkém východě, ale i v Evropě - především v Itálii, Německu nebo Rumunsku.

Íránské rakety ale mohou zasáhnout i evropská velkoměsta jako Berlín, Vídeň, Paříž nebo Praha. Útok na ně není zcela vyloučený. Teheránský režim bojuje o přežití a nemá co ztratit. Jeho strategií byla od počátku maximální eskalace a útok na skoro všechny sousední země.

Ajatolláhové doufají, že „čím hůř, tím lépe“. Válka je mezi občany západních zemí nepopulární a pokud by navíc dopadly rakety na jejich hlavní města, mohlo by to vynutit tlak evropských politiků na Donalda Trumpa, aby válku ukončil. Pokud jsou navíc například v Německu a Rumunsku americké základny, je to pro Írán legitimní cíl.

Rakety, kterými se pokusil Teherán zaútočit na Diego Garcia, spadají do kategorie balistických raket středního doletu, které mají dolet 3000-5500 km. Až do této chvíle jimi disponovaly jen Rusko, USA, Čína, Spojené království, Francie, Indie, Severní Korea a Izrael. Američané se nejvíce obávali toho, že Írán vyrobí silnější mezikontinentální balistickou střelu, která je schopna zasáhnout jakékoliv místo na zeměkouli a tedy i v USA.

Podle zprávy americké vojenské rozvědky mělo trvat nejméně deset let, než bude Teherán schopen takové rakety vyvinout. Šéfka tajných služeb Tulsi Gabbard tento týden na senátním slyšení zkrátila odhad na několik let a ředitel CIA John Ratcliffe uvedl, že pokud by Írán nebyl zastaven, dokázal by vyvinout střely, které by mohly ohrozit pevninské Spojené státy.

Vzhledem k tomu, že rakety středního doletu se část své letové trajektorie pohybují v kosmu, poskytuje to solidní technický základ pro výrobu mezikontinentální balistické střely. Je to náročné, drahé a v závislosti na stupni vývoje to může trvat několik měsíců až let.

Díky masivním americkým a izraelským útokům na íránskou raketovou infrastrukturu je nyní prakticky vyloučeno, že by se to mohlo Teheránu povést. To, jak daleko se ale Íránci zatím dostali, dává Donaldu Trumpovi další argument, proč bylo potřeba Teherán včas zastavit.

Je to také varování pro evropské země, které mají velmi omezenou schopnost se útokům balistických raket středního doletu bránit. Jen několik států (jako Itálie, Německo či Francie) má prostředky schopné podobné rakety sestřelovat - ale mají jich málo a jsou schopny ochránit jen omezenou oblast. Jde o extrémně drahé systémy. Například jediná raketa SM-3, kterou Američané sestřelili íránskou střelu mířící na Diego Garcia, stojí dvacet milionů dolarů.

