Tohle nejsou záběry z Marsu. Požáry v Indonésii zbarvily nebe do krvavě rudé barvy

V důsledku lesních požárů, z nichž většina byla pravděpodobně založena úmyslně při odlesňování půdy, se nebe nad indonéskou provincií Jambi o víkendu zbarvilo do ruda.

Pohled jako z postapokalyptického filmu upoutal značnou pozornost na sociálních sítích, kde jedno z videí zachycujících krvavě červenou oblohu zaznamenalo během tří dnů přes 600 000 zhlédnutí, uvedla agentura Reuters. Podle deníku The Daily Telegraph způsobily rozsáhlé lesní požáry letos v létě dýchací problémy 900 000 Indonésanů.

Z hořícího porostu na indonéských ostrovech Sumatra a Borneo se šíří hustý dým, kvůli němuž muselo být tento měsíc v Indonésii uzavřeno několik tisíc škol a zrušeny některé lety. Do boje s plameny byly nasazeny tisíce hasičů, vojáků a policistů. Požáry v Indonésii vyvolávají v oblasti každoročně napětí, protože kouř se šíří i do sousední Malajsie, Singapuru, na Filipíny či do Thajska.

BBC News - Indonesia haze causes sky to turn blood red https://t.co/OtfqJUKWPc pic.twitter.com/9Sk12dLG1R — David Hulme (@DrDavidHulme) September 23, 2019

Nezvyklý jev vyděsil o víkendu obyvatele na východním pobřeží indonéského ostrova Sumatra, kde se obloha zbarvila do přízračné rudé barvy. Podle vědců k tomu dochází, když je ve vzduchu aerosol. Velké množství této heterogenní směsi malých pevných či kapalných částic v plynu se dostává do ovzduší během sopečné činnosti nebo právě při lesních požárech. Výrazné barevné jevy jsou způsobeny rozptylem slunečního světla na uvolněném aerosolu.

Obyvatelé sumaterské provincie Jambi zveřejnili fotografie a videonahrávky šarlatově červené oblohy na sociálních sítích, kde rovněž vyjadřovali své obavy. "Trvalo to od poledne do večera," uvedla místní obyvatelka Yunita, která byla jednou z těch, kdo červenou oblohu o víkendu nafilmovali. "Vál hodně silný vítr, vzduchem se šířil hustý dým a špatně se dýchalo," dodala.

Ekologické organizace za původce většiny požárů pralesů a rašelinišť v Indonésii označují papírenské společnosti a majitele plantáží, kde se pěstují olejové palmy. Odlesňování půdy pomocí ohně je totiž levnější než jiné způsoby čištění pozemků. Firmy vypalování původní vegetace popírají.

Ekologická organizace Greenpeace dnes obvinila indonéské úřady, že nevyměřily dostatečně přísné pokuty dřevařským firmám a majitelům plantáží na produkci palmového oleje, na jejichž pozemcích řádily v letech 2015 až 2018 rozsáhlé lesní požáry. Podle hnutí Greenpeace v řadě z těchto lokalit hořelo letos znovu.