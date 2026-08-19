Drony na Ukrajině sejmou, co se hýbe. Britové zvolili jinou strategii

Britská armáda obrací logiku dronové války naruby. Zatímco drony na Ukrajině sejmou cokoli, co se hýbe, ty britské přinášejí zraněným vojákům to, co rozhoduje o přežití: krev. Zatímco běžně čekají vojáci na evakuaci i hodiny a hrozí jim vykrvácení, teď dostanou díky dronům krev během pár minut. A k tomu specialistu na dálku, který medikovi v poli radí.
Místo výbušnin mají stroje dopravovat krev těžce zraněným vojákům přímo na bojiště. Kamera a zabezpečené spojení navíc umožní medikům konzultovat stav raněného se specialistou i stovky kilometrů daleko. Cílem je dostat krev a odbornou pomoc k vojákovi dřív, než bude pozdě.
Nový systém otestoval druhý prapor elitního britského výsadkového pluku během cvičení Rhino Bizz v Kanadě. Vojáci při něm simulovali boj v prostředí plném nepřátelských dronů a systémů elektronického boje.
Právě výsadkové jednotky podobnou technologii potřebují nejvíce. Často operují hluboko za nepřátelskou linií, kde jim hrozí obklíčení a kde klasické zásobovací trasy nemusí vůbec fungovat. Dron tak může převzít část logistiky a dopravit krev nebo jiný zdravotnický materiál přímo tam, kam se sanitka nebo vrtulník nedostane.
Seržant a medik Mark Gordon upozornil, že právě krev patří mezi největší problémy při ošetřování těžce raněných.
„Musíme být schopni pracovat s tím, co si na bojiště přineseme. Transportovat krev je výzva a udržet ji použitelnou je těžké. Pokud zraněný nebude mít dostatek krve, zemře,“ uvedl Gordon.
Dosavadní praxe zdravotnické péče v první linii spoléhá na to, co má medik u sebe v batohu – typicky škrtidla (turnikety), tlakové obvazy a gázy podporují srážlivost krve. Pokud dojde k masivnímu krvácení, jediným řešením na místě bývá podání syntetických roztoků nebo plazmy v prášku, protože uchovat skutečnou čerstvou krev v chladu a dopravit ji pod palbou na přední linii je pro klasickou logistiku téměř nemožné.
Raněný voják tak často musí čekat dlouhé hodiny na evakuaci do polní nemocnice, přičemž právě ztráta krve a traumatický šok v prvních 60 minutách bývají nejčastější příčinou úmrtí, kterým by se jinak dalo předejít. Transport krve pomocí dronu tento kritický čas zkracuje na minuty a přináší nemocniční péči přímo do zákopu.
Britští parašutisté proto vytvořili vlastní digitální databázi krevních skupin. Systém na mapě eviduje jednotlivé členy jednotky a v případě potřeby dokáže medik rychle zjistit, který voják v okolí představuje vhodného dárce.
Medik může krev odebrat nejbližšímu kompatibilnímu vojákovi a následně ji pomocí dronu dopravit k raněnému. Jednotka tak nemusí spoléhat pouze na zásoby, které si přinesla na začátku operace.
Nová technologie ale neřeší jen dopravu krve. Medici druhého praporu dostali také zabezpečené komunikační zařízení MPU5, které je dokáže spojit se specialistou mimo bojiště.
Pomocí videa a zabezpečeného spojení může lékař sledovat stav zraněného a v reálném čase radit medikovi, jak má postupovat. Zdravotník v první linii tak získá přístup k odborníkovi, kterého by jinak na místě neměl.
„Medik na bojišti může zavolat specialistovi v Británii, který zhodnotí zranění. Tato odborná pomoc dramaticky zvýší zraněnému šanci na přežití a zároveň dodá medikovi větší jistotu, protože ví, že na to není sám,“ popsal Gordon.
Britská armáda tak využívá stejnou technologii, která dnes na Ukrajině změnila bojiště v mimořádně nebezpečný prostor, k přesně opačnému účelu. Zatímco útočné drony hledají cíle a nesou výbušniny, tyto stroje mají vyhledávat cestu k raněným a přivážet jim prostředek, který může rozhodnout o životě a smrti.
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