"Na tohle vás nic nepřipraví." Sítě pobláznil naprosto jedinečný rozhovor s dvojčaty

Jednovaječná dvojčata z Austrálie Bridgette a Paula Powersovy se trochu nechtěně proslavila. Padesátileté ženy při rozhovoru s novinářem, kterému popisovaly zapojení jejich matky do ozbrojené krádeže auta, mluvily tak neobvyklým způsobem, že se video stalo virálním a obletělo sociální sítě.

Zatímco jedna z Australanek vysvětlovala okolnosti krádeže, druhá jí doslova "brala slova z úst" a působilo to, jako by mluvily v tandemu. "A jeden chlap, který byl tam nahoře s naší mámou, řekl: 'utíkej, má zbraň'," vzpomínala jedna z žen, zatímco druhá říkala úplně stejná slova a mluvila synchronně jako její sestra.

"Prostě se to stává a my nevíme proč. Snažily jsme se mluvit odděleně, ale nejsme pak samy sebou, nejsme to my a je to potom velmi těžké," řekla dvojčata z Queenslandu ke svému projevu v pořadu The Project, australské talkshow o aktuálních tématech.

Synchronní mluvení je pro australská dvojčata podle jejich slov přirozené a nenávistné komentáře lidí na sítích neřeší. "Kritika nás nezajímá. Říkáme lidem, že pokud nás nemůžou poslouchat, ať prostě vypnou televizi," uvedly sestry Powersovy.

K zajímavému momentu došlo také, když se moderátor pokusil "přitlačit na pilu" a položil otázku pouze Paule. Žena se usmála a řekla, že se "pokusí odpovědět, jak nejlépe umí". Po celou dobu její odpovědi mohli diváci sledovat, jak se Bridgettina ústa pohybují, jako by se snažila říct to samé jako její sestra.

Video z rozhovoru obletělo sociální sítě a stalo se globálním virálním hitem. "Nejlepší zpravodajský rozhovor všech dob. Nic vás nepřipraví na to, co se stane v tomhle klipu," napsal k záběrům na sociální síť X třeba irský novinář Barry Malone.

