Tohle je unikátní příležitost jednat s Putinem. Náznak ochoty je i z Ruska

Evropské země chystají s Kyjevem strategii, jak dostat Rusko k mírovým rozhovorům. Podle agentury Bloomberg chtějí spojenci využít obrat na bojišti, který posiluje vyjednávací pozici prezidenta Volodymyra Zelenského. Cílem západní diplomacie je dosáhnout průlomu ještě před začátkem další kritické zimy.
O možnostech diplomatického řešení podle Bloombergu aktuálně jednají zástupci tří největších evropských ekonomik – Německa, Francie a Velké Británie –, kteří již v této věci absolvovali konzultace také s ukrajinskými představiteli.
Podle evropských lídrů se v současnosti schází hned několik faktorů, které vytvářejí vhodnou příležitost k diplomatickému tlaku na Vladimira Putina: jednání vedená Spojenými státy uvízla na mrtvém bodě, na bojišti rostou ruské ztráty a Ukrajina získává výhodu díky efektivním dronovým útokům hluboko v ruském týlu.
Moskva se navíc potýká i s vnitřními problémy, jelikož známky nespokojenosti s vývojem války se začínají projevovat i mezi vysokými představiteli režimu.
Evropa hledá cestu, jak odvrátit další tvrdou zimu
Hlavním motivem celé evropské iniciativy je snaha předejít další kritické zimě. Na základě zkušeností z předchozích let totiž lze očekávat, že Kreml během mrazivých měsíců opět zintenzivní údery na civilní obyvatelstvo a energetickou infrastrukturu s cílem zlomit morálku obránců.
Zdroje Bloombergu zároveň zdůrazňují, že evropské země nebudou Kyjev tlačit k jakýmkoli ústupkům. Konečné rozhodnutí o tom, zda a za jakých podmínek budou rozhovory s Moskvou zahájeny, zůstává plně v rukou prezidenta Zelenského.
Obrysy dalšího postupu by mohly získat jasnější podobu v následujících dnech. Britský premiér Keir Starmer se totiž plánuje setkat s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Merzem, aby společnou strategii dále sladili.
Budanov: Konec „horké fáze“ války je realistický
Sám Zelenskyj již dříve deklaroval, že Ukrajina je otevřena jakémukoli formátu diplomatického ukončení konfliktu, včetně přímých rozhovorů s Vladimirem Putinem. Kyjev podle něj hledá nové diplomatické kanály i kvůli tomu, že pozornost Washingtonu se v poslední době odklonila k jiným globálním konfliktům, což aktivitu amerických vyjednavačů utlumilo.
Optimistický pohled ohledně časového horizontu naznačil šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov. Podle něj je ukončení „horké fáze“ války v řádu několika příštích měsíců zcela realistické. Budanov rovněž potvrdil, že dosažení míru před začátkem zimy je přímým zadáním od hlavy státu a Ukrajina disponuje potřebnými kapacitami, aby tohoto cíle dosáhla.
Náznaky přicházejí i z Kremlu
Mírné náznaky ochoty k dialogu s Evropou navíc v poslední době přicházejí i z druhé strany. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v dubnu prohlásil, že evropské státy si budou muset s Ruskem „dříve či později promluvit“. Moskva má podle něj zájem na obnovení komunikace a doufá, že se postupně prosadí to, co označil za „praktický přístup“.
Zatímco řada evropských zástupců je obnovení dialogu otevřená, jiní varují před nekalými úmysly Moskvy.
Například estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna důrazně vyzval západní spojence k obezřetnosti a před unáhleným vyjednáváním s Moskvou varoval. Podle něj by totiž Rusko mohlo diplomatické rozhovory pouze zneužít k získání času.
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