Tohle je hrozné video, ale musíte ho vidět. Aktivista ukázal, co se děje u Pokrovsku

"Tohle je hrozné video, ale musíte ho vidět," začíná svůj příspěvek Sternenko. "Je nemožné rychle evakuovat zraněné. Je nemožné včas dovézt zásoby a bojovou techniku. Hlavní ztráty nejsou na pozicích, ale na silnici, po které se ustupuje a po které jde (v tomto případě spíše nejde) zásobování," píše ve svém komentáři Sternenko, jehož post do češtiny přeložil dobrovolník Vasyl Kapustej.
Це жахливе відео, але його потрібно бачити.— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) November 3, 2025
Це дорога у Покровськ. Під повним вогневим контролем ворога.
Що ховається за сухою фразою «повний вогневий контроль»?
Саме те, що на відео.
Практично кожна одиниця транспорту, що прямує у місто, зазнає атак. Неможливо швидко вивозити… pic.twitter.com/b0kZPOZUXT
Situaci podle Sternenka částečně zachraňují pásové pozemní robotické systémy a drony, ale situace je celkově kritická. "Nyní vidíme totéž, co bylo v Sudži. Operační obklíčení, doslova "izolaci zóny bojových operací", se zaškrcením posledních logistických tras a neustálým vyřazováním našich sil v úzkém ústupovém koridoru," píše Sternenko.
Ukrajinské velení podle jeho slov způsobuje nadměrné lidské ztráty, k žádnému poučení pro příště ale nedojde, tvrdí. Příspěvek končí apelem, aby lidé ukrajinské armádě pomáhali tak, jak je to jen možné.
Pokrovsk před pádem?
Rusové pronikli již prakticky do všech čtvrtí, nelze ale ještě mluvit o tom, že by město ovládli, citovala v pondělí agentura Unian jednoho z ukrajinských obránců tohoto strategického místa, vojáka 68. samostatné brigády, kterého označuje jen volacím znakem Hus. Město se podle něj přeměnilo v "šedou zónu", tedy zemi nikoho. Ruské ministerstvo obrany uvádí, že ruští vojáci pokračují v ničení obklíčených ukrajinských sil u místního nádraží a odrážejí ukrajinské protiútoky.
Ukrajinský generální štáb ráno uvedl, že ukrajinští vojáci u Pokrovsku odrazili 68 nepřátelských útoků, což je výrazně vyšší počet než na jakémkoliv jiném úseku více než tisíc kilometrů dlouhé frontové linie. Za uplynulých 24 hodin ukrajinské velení zaznamenalo celkem 162 bojových střetů.
Americký Institut pro studium války (ISW) usoudil, že ruské jednotky zřejmě upustily od útoků u Kosťantynivky, aby se soustředily na dokončení dobytí Pokrovsku a Myrnohradu. Ruská útočná taktika u Pokrovsku vede podle ISW k velkým ztrátám.