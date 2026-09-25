„Tohle je autopen...to je Biden.“ Trumpův výsměch exprezidentovi rozesmál Si Ťin-pchinga

Trump při prohlídce prezidentského chodníku slávy ukazoval Si Ťin-pchingovi portréty svých předchůdců.
Tohle Si Ťin-pching nejspíš nečekal. Donald Trump prováděl čínského prezidenta Bílým domem, když se zastavil u prezidentského chodníku slávy – galerie amerických prezidentů. U Joea Bidena ale žádný portrét není. Trump ukázal na automatické pero a pronesl poznámku „Tohle je autopen… To je Biden“, která okamžitě vyvolala smích.
Prezidenti se procházeli chodbou Bílého domu a Trump svému hostovi ukazoval novou expozici s portréty amerických prezidentů. Pak přišla zastávka, která měla k běžné prezidentské ceremonii hodně daleko.
Trump ukázal na místo spojené s Joem Bidenem. Jenže místo jeho portrétu tam visí obrázek autopenu, zařízení používaného k automatickému podepisování dokumentů.
Trump se na čínského prezidenta podíval a suše pronesl: „Tohle je autopen...to je Biden.“
Si Ťin-pching i členové jeho doprovodu se začali hlasitě smát. Záběry tohoto momentu následně sdílel na síti X Bílý dům.
Ale tím Trump neskončil. U galerie ještě ukázal na své vlastní portréty a připomněl obě svá prezidentská období. „Trump a pak Trump. A tohle je automatické pero,“ zazní na videu.
Je to přesně ten typ Trumpova humoru, který nepotřebuje dlouhé vysvětlování. Zatímco s čínským prezidentem řešil vztahy mezi dvěma velmocemi, obchod a další citlivá témata, při procházce Bílým domem si našel chvíli na rýpnutí do svého předchůdce.