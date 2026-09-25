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„Tohle je autopen...to je Biden.“ Trumpův výsměch exprezidentovi rozesmál Si Ťin-pchinga

Trump při prohlídce prezidentského chodníku slávy ukazoval Si Ťin-pchingovi portréty svých předchůdců.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Tohle Si Ťin-pching nejspíš nečekal. Donald Trump prováděl čínského prezidenta Bílým domem, když se zastavil u prezidentského chodníku slávy – galerie amerických prezidentů. U Joea Bidena ale žádný portrét není. Trump ukázal na automatické pero a pronesl poznámku „Tohle je autopen… To je Biden“, která okamžitě vyvolala smích.

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Prezidenti se procházeli chodbou Bílého domu a Trump svému hostovi ukazoval novou expozici s portréty amerických prezidentů. Pak přišla zastávka, která měla k běžné prezidentské ceremonii hodně daleko.

US President Donald Trump and China's President Xi Jinping meet at the White House in Washington, D.C.
Trump při prohlídce prezidentského chodníku slávy ukazoval Si Ťin-pchingovi portréty svých předchůdců. Foto: Reuters

Trump ukázal na místo spojené s Joem Bidenem. Jenže místo jeho portrétu tam visí obrázek autopenu, zařízení používaného k automatickému podepisování dokumentů.

Trump se na čínského prezidenta podíval a suše pronesl: „Tohle je autopen...to je Biden.“

Trump se na čínského prezidenta podíval a suše pronesl: „Tohle je autopen...to je Biden.“
Trump se na čínského prezidenta podíval a suše pronesl: „Tohle je autopen...to je Biden.“Foto: Reuters

Si Ťin-pching i členové jeho doprovodu se začali hlasitě smát. Záběry tohoto momentu následně sdílel na síti X Bílý dům.

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Ale tím Trump neskončil. U galerie ještě ukázal na své vlastní portréty a připomněl obě svá prezidentská období. „Trump a pak Trump. A tohle je automatické pero,“ zazní na videu.

FILE PHOTO: Presidential portraits and framed autopen signing Joe Biden at the White House in Washington
„Trump a pak Trump. A tohle je automatické pero,“ zazní na videu..Foto: Reuters

Je to přesně ten typ Trumpova humoru, který nepotřebuje dlouhé vysvětlování. Zatímco s čínským prezidentem řešil vztahy mezi dvěma velmocemi, obchod a další citlivá témata, při procházce Bílým domem si našel chvíli na rýpnutí do svého předchůdce.

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