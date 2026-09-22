Tohle by umožnilo chrlit obávané Šáhidy nevídaným tempem. Rusko přišlo s novým plánem

Téměř o 80 procent by podle odhadů mohla vzrůst výroba ruských kamikadze dronů, pokud Moskva dokončí plán na rozšíření výroby uhlíkových vláken v tatarstánské Jelabuze. Rusko chce navýšit vlastní produkci materiálu, bez kterého se konstrukce dronů Šáhid neobejde, a zbavit se závislosti na čínských dodávkách.
Podle interních dokumentů ruské státní společnosti Rosatom, ke kterým získal přístup server Politico, má závod v tatarské zvláštní ekonomické zóně Jelabuga do roku 2029 navýšit roční výrobu uhlíkových vláken pro letecký a vojenský průmysl o 500 tun.
David Albright, šéf washingtonského Institutu pro vědu a mezinárodní bezpečnost, odhaduje, že takové množství materiálu by mohlo stačit na zhotovení trupů pro přibližně 28 tisíc dalších útočných dronů ročně. To by znamenalo nárůst produkce o 78 procent. Oficiální státní plány přitom počítají s roční produkcí až 130 tisíc bezpilotních letounů do roku 2030.
Podle ukrajinských odhadů dokáže Rusko už dnes vyrobit přes 46 tisíc útočných dronů typu Geran — což je ruské označení pro původně íránský bezpilotní letoun Šáhid — ročně. Co však výrobu omezuje, jsou právě uhlíková vlákna, ze kterých se vyrábí lehké, ale zároveň pevné konstrukce dronu a Rusko za něj nemá levnou náhradu.
„Bez uhlíkových vláken dron vyrobit nemohou. Uhlíková vlákna nelze ničím nahradit, pokud má dron zůstat lehký,“ uvedl Albright pro Politico.
Menší závislost na Číně a íránský „recept“ na Ukrajince
Moskva tak podle všeho pracuje na tom, aby si dostatek uhlíkových vláken dokázala zajistit sama. Dokumenty, jejichž pravost ověřil americký sněmovní výbor pro strategickou soutěž s Čínou i ukrajinské zpravodajské služby, totiž naznačují, že cílem rozšíření současných kapacit je nahradit dodávky z Číny a vytvořit stabilní domácí dodavatelský řetězec pro ruský zbrojní průmysl.
Kromě rozšíření stávajícího areálu projekt zahrnuje také výstavbu zcela nové továrny na polyakrylonitril – základní suroviny pro výrobu uhlíkových vláken. První práce na přípravě pozemků v bezprostřední blízkosti závodu Jelabuga-Volokno zachytily satelitní snímky pořízené mezi květnem a srpnem.
Podle Albrighta byly na místě už během léta patrné základy nové budovy, přičemž s dokončením celého projektu se počítá v roce 2027.
Rusko už dříve v Jelabuze vybudovalo přibližně 42 tisíc metrů čtverečních podzemních výrobních hal. Zodolněné podzemní prostory, doplněné o vnější ochranné mřížové věže (inspirované zřejmě íránskými podzemními vojenskými komplexy), mají montážní linky dronů Geran chránit před ukrajinskými vzdušnými údery.
A obavy ruského vedení jsou zcela oprávněné. Přestože Jelabuga leží v Tatarstánu, tj. více než 1 200 kilometrů od ukrajinských hranic, v minulosti již úspěšnému úderu čelila.
Ukrajinské síly tehdy využily netradiční taktiku, kdy lehký bezpilotní letoun táhl kluzák naložený 100 kilogramy výbušniny a vypustil jej přímo nad areálem, čímž poškodil část tamní výrobní infrastruktury.
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