Zahraničí

"Nevinný" klip s kočkou spustil poprask. Ubohá reakce na vraždu Kirka, zní na sítích

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek
před 2 hodinami
Světová herní společnost Bethesda zveřejnila zdánlivě nevinný klip, kde Indiana Jones hladí kočku. Devítivteřinové video se okamžitě stalo virálním, i když zprvu nebylo zřejmé proč. Jak se ukázalo, příspěvek mohl být velmi necitlivým komentářem na smrt aktivisty Charlieho Kirka, který byl zavražděn přímo na pódiu v americkém Utahu. Po vlně negativních reakcí jej společnost potichu stáhla.
Krotitelé bossů - výstřižek - Charlie Kirk | Video: Jakub Zuzánek, Vojtěch Gross

Bethesda čelí kritice poté, co zveřejnila krátké video na sociální síti X, které někteří uživatelé interpretují jako narážku na atentát na Charlieho Kirka. Devítisekundové video ze hry Indiana Jones and the Great Circle ukazuje hlavní postavu, jak hladí kočku a říká jí: "You don't care much about these Fascists, do you?". Video, které bylo doplněné textem "good kitty", neboli hodná kočička, nebylo dlouho online - společnost ho po kritice potichu stáhla, což situaci ještě více vyostřilo.

Situaci neuklidnily ani screenshoty, v nichž producent pracující pro Bethesda Game Studios sdílí příspěvky, kde se komentuje smrt Charlieho Kirka způsobem, který mnozí považují za nedůstojný a necitlivý a kritici tvrdí, že právě příspěvek ze sociálních sítí byl nepřímo mířen jako nepřípustný komentář na událost, která otřásla celými Spojenými státy. Bethesda se okamžitě ocitla pod palbou kritiky, že přehlíží takové postoje u svých zaměstnanců. 

Zatím není potvrzeno, že by odpovědní členové vedení přímo schválili video nebo komentáře; může jít o jednání jednotlivců či chybu interpretace uživatelů sociálních sítí.

 
