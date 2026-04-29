To už namíchlo i Putina. Ukrajinci decimují kritické cíle v hloubi Ruska

Ukrajinské drony zasáhly základnu raket Iskander na Krymu. Moskva mluví o terorismu, Kyjev o zásahu vojenského cíle.
Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že Ukrajina zesiluje útoky na civilní cíle, a viní ji z terorismu. Jeho podrážděný výrok přichází ve chvíli, kdy ukrajinské síly zasáhly základnu raket Iskander na Krymu a zároveň opakovaně útočí na ropnou infrastrukturu v černomořském přístavu Tuapse. A do třetice hlásí Ukrajinci další cíl, tentokrát až 1500 km od hranic.
Výroky ruské hlavy státu zazněly na poradě věnované bezpečnosti zářijových voleb. Putin uvedl, že Ukrajina „stále častěji útočí na civilní infrastrukturu“ a přechází k „otevřeně teroristickým metodám“. Podle něj jde o reakci na vývoj na frontě, kde se Kyjevu nedaří zastavit postup ruských sil.
Současně ale přibývá ukrajinských úderů na cíle v ruském zázemí i na okupovaných územích. V noci z 27. na 28. dubna zasáhly bezpilotní prostředky speciálních jednotek skladovací prostor operačně-taktických raketových systémů Iskander na okupovaném Krymu.
Zasažený objekt se nacházel poblíž obce Ovražky, asi 40 kilometrů východně od Simferopolu. Podle dostupných informací šlo o bývalou raketovou základnu, kde byla ukryta technika využívaná k útokům na ukrajinské území. Právě z této lokality byly opakovaně zaznamenány odpaly raket směrem na frontu i do zásobovacích oblastí.
Raketové systémy Iskander patří mezi klíčové prostředky ruských úderů. Díky své schopnosti zasahovat cíle během několika minut představují významný nástroj tlaku na ukrajinská města i infrastrukturu. Jejich vyřazení tak může mít přímý dopad na schopnost Ruska vést další útoky.
Snaha o finanční kolaps Ruska
Vedle toho Ukrajina pokračuje i v zásazích energetické infrastruktury na ruském území. Drony v posledních týdnech opakovaně zasáhly ropnou rafinerii v Tuapse, kde vypukly rozsáhlé požáry a úřady vyhlásily stav nouze.
Nově ukrajinská tajná služba SBU oznámila zásah přečerpávací stanice ropy v ruském Permu, vzdáleném zhruba 1500 kilometrů od ukrajinských hranic. Podle šéfa SBU Jevhena Chmary po útoku vypukl rozsáhlý požár, který zasáhl většinu skladovacích nádrží. Zařízení patří společnosti Transněfť a představuje důležitý uzel pro přepravu ropy do více směrů včetně místních rafinerií.
Na zásah reagoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Uvedl, že jde o „novou fázi“ využití dalekonosných úderů a že Ukrajina bude jejich dosah dále prodlužovat. Podle něj mají tyto operace omezit ruský vojenský průmysl, logistiku i export ropy.
„Výsledky jsou zřejmé každému. Je rovněž každému jasné, že Rusko musí tuto válku ukončit. Je čas přikročit k diplomacii a toto je signál, který by měla Moskva slyšet,“ dodal Zelenskyj.
O dalších útocích informovaly i ruské zdroje. Podle telegramového kanálu Astra mohly být zasaženy také objekty v Orenburské oblasti u hranic s Kazachstánem, kde se nachází důležitá rafinerie zásobující region Uralu a Povolží.
Snaha o eskalaci a „teror“
Právě tyto útoky Moskva označuje za důkaz eskalace. Putin varoval, že zásahy energetických objektů mohou mít vážné ekologické dopady, a obvinil Kyjev, že se snaží „terorem“ ovlivnit vývoj konfliktu. Jeho slova citovala ruská agentura TASS.
Ukrajinská strana naopak tvrdí, že jde o legitimní součást obrany proti zemi, která okupuje část jejího území. Energetická infrastruktura i vojenské základny podle Kyjeva představují klíčové prvky, které umožňují Rusku pokračovat ve válce.
Současný vývoj tak ukazuje, že konflikt se stále více přesouvá i mimo přímou frontovou linii. Terčem se stávají nejen vojenské objekty, ale i infrastruktura, která zajišťuje logistiku a financování války.