To tu ještě nebylo! Starosta Moskvy si zoufá po ukrajinských úderech

Ukrajinské drony zasáhly největší sklad Wildberries v Rusku , centrum v Podolsku u Moskvy má rozlohu přes 200 tisíc m²
Takovou noc už Moskva dlouho nezažila. Podle starosty Sergeje Sobjanina přiletělo v noci na neděli 600 dronů. Guvernér moskevské oblasti Andrej Vorobjov to značil za jeden z největších útoků. Jedna osoba zahynula a požár zachvátil velkosklad zásilkového gigantu Wildberries o rozloze 200 000 metrů čtverečních. Další sklad v Severním Domodědovu se podle úřadů zřítil.
Pokračuje tak ukrajinská kampaň proti „ruskému Amazonu“, největšímu zásilkovému obchodu v zemi a symbolu ruského blahobytu. Z 26 největších skladů už Ukrajinci zasáhli dvacet. Celkem podnik přišel zhruba o 1,18 milionu metrů čtverečních skladových prostor a snaží se nyní své velkosklady přesunout na bezpečnější místo v sousedním Kazachstánu.
Odhaduje se, že obrat společnosti Wildberries klesl zhruba o čtvrtinu a v Rusku můžou útoky vyvolat vlnu bankrotů mezi podnikateli, kteří prostřednictvím Wildberries prodávali své zboží.
Údery finančně zasáhly i druhou největší banku v zemi VTB. Ta je z 60 procent vlastněná státem a je hlavním ústavním poskytovatelem úvěrů pro ruský obranný průmysl, armádní zakázky a státem diktované projekty.
V důsledku západních sankcí a povinnosti financovat ztrátové státní projekty se VTB dlouhodobě potýká s nedostatkem likvidity a nahromaděným špatným dluhem.
Bance mělo pomoci, když se v roce 2024 s požehnáním Kremlu stala hlavním finančním garantem a věřitelem Wildberries. VTB potřebovala stabilní příliv hotovosti a přístup k masové databázi 80 milionů uživatelů Wildberries, aby mohla prodávat svoje finanční produkty (úvěry, pojištění, platby přes VTB Pay) bez závislosti na západních technologiích.
Pro VTB představoval tento systém „zlatou žílu“. Jenže místo aby VTB nyní čerpala ze zisků Wildberries, znamenají shořelé sklady po útocích ukrajinských dronů, že Wildberries místo generování zisků vyžaduje další masivní finanční injekce na obnovu. A o to méně bude mít VTB prostředků na úvěrování vojenského průmyslu.
Útoky na společnost Wildberries nicméně začaly jako odveta za ruské údery na ukrajinskou obdobu Zásilkovny s názvem Nova pošta. Brzy se ale projevily jako mimořádně citelné jak pro ruskou ekonomiku, tak pro morálku běžných Rusů.
Wildberries není jen obyčejný internetový obchod. Je to strukturální pilíř ruského hospodářství a největší maloobchodní prodejce v zemi, který od svého založení v roce 2004 systematicky zlikvidoval klasické kamenné prodejny. Síť Wildberries denně přijímá přibližně 4,5 milionu objednávek, což představuje 45 % veškerého online prodeje v Rusku.
Na platformě závisí více než jeden milion aktivních prodejců, což jsou převážně malé firmy a rodinné podniky. Wildberries navíc fungoval jako neoficiální zásobovací kanál pro armádu. Chronický nedostatek armádního vybavení vyřešil právě tento zásilkový gigant.
Ruští vojáci, jejich rodiny a masivní síť prokremelských dobrovolníků využívali platformu jako hlavní logistickou základnu pro nákup materiálu dvojího užití a nevojenských zásob.
Přes výdejní místa poblíž ukrajinských hranic proudily na frontu tisíce čínských komerčních dronů, kritické náhradní díly, termovize, přístroje pro noční vidění, ale i základní výstroj jako boty, uniformy nebo přenosné elektrocentrály.