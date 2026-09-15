Přeskočit na obsah
Benative
15. 9. Jolana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

To tu ještě nebylo. Ruská fregata pálila po dánském vrtulníku

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Když dánský armádní vrtulník prováděl monitoring ruské fregaty v mezinárodních vodách, netušil, že se stane terčem palby. Fregata po něm vypálila dvě světlice. „Jedná se o vážný incident, který Dánsko bere velmi vážně. Pokud vím, je to poprvé, co jsme se s takovým incidentem setkali,“ prohlásil ministr obrany Jeppe Bruus. Vláda se rozhodla předvolat si ruského velvyslance.

Ruská fregata pálila po dánském vrtulníku
Ruská fregata pálila po dánském vrtulníkuFoto: Danish Ministry of Defence
Reklama

K incidentu došlo v Baltském moři poblíž přístavu Gedser. Dánské ozbrojené síly v úterním prohlášení popisujícím incident v Baltském moři uvedly: „Na jeden z vrtulníků našeho letectva byly dnes během rutinního fotografického průzkumu ruské fregaty, která se nacházela v mezinárodních vodách u Gedseru, vystřeleny světlice.“ Jedna ze dvou světlic vystřelených na vrtulník proletěla podle dánských armádních zdrojů v těsné blízkosti stroje.

K incidentu došlo v Baltském moři poblíž přístavu Gedser.
K incidentu došlo v Baltském moři poblíž přístavu Gedser.Foto: Danish Ministry of Defence

V námořní praxi se vystřelení světlice směrem k cizímu letounu používá jako nebezpečná, agresivní forma varování, kterou se snažíte přinutit průzkumné stroje ke vzdálení.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová označila ruské jednání za „neuvážené“ a uvedla, že jeho cílem bylo „zastrašit a rozdělit“. Kreml tvrdí, že incident „důkladně vyšetří“, zároveň však obvinil dánský vrtulník z nebezpečného manévru v blízkosti ruských válečných lodí.

K události došlo v ten samý den, kdy síly NATO sestřelily dron nad Litvou a deset dní poté, co šéf dánské kontrarozvědky Emil Gresholm oznámil, že rozvědka odhalila plány na sabotáže v podnicích dánského obranného průmyslu.

Reklama
Reklama

Standardně přitom světlice slouží k nouzové signalizaci, nočnímu osvětlování nebo jako klamné cíle proti raketám. Hoří při extrémně vysokých teplotách (zpravidla 1000 °C až 2000 °C) a jsou navrženy tak, aby vydávaly silné infračervené záření.

Související

Vzhledem k tomu, že dánský vrtulník typu AS-550 Fennec je lehký víceúčelový stroj bez těžkého pancéřování, mohla by světlice při zásahu palivové nádrže, trupu nebo motorového prostoru způsobit výbuch a požár.

Zásah do listů nosného nebo ocasního rotoru by mohl způsobit mechanické poškození a vést k nekontrolovatelné rotaci stroje a rychlému pádu.

Zásah kabiny by mohl prorazit plexisklo, oslepit či těžce popálit piloty a způsobit okamžitou ztrátu kontroly nad strojem.

Reklama
Reklama

Pokud by stroj spadl a dánská posádka zahynula nebo utrpěla zranění, Kodaň i aliance by incident bezesporu klasifikovaly jako přímý, nevyprovokovaný vojenský útok na prostředek NATO.

Army,,Military,Or,Soldier,Man,With,A,Helicopter,Outdoor,For
Dánská premiérka Mette Frederiksenová označila ruské jednání za „neuvážené“ a uvedla, že jeho cílem bylo „zastrašit a rozdělit“. Foto: Shutterstock – PeopleImages

Sled dalších událostí by v takovém případě vypadal následovně: Kromě masivního vyhošťování diplomatů a zavedení nových sankcí by aliance okamžitě zvýšila bojovou pohotovost v celém regionu Baltu. Všechny ruské válečné lodě by nově eskortovaly bojové letouny s povolením k okamžité palbě při náznaku ohrožení, přičemž Dánsko by velmi pravděpodobně přistoupilo k výraznému zpřísnění režimu nebo rovnou k uzavření dánských úžin pro ruskou plavbu.

Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Sudy s chemikáliemi, Šumava
Sudy s chemikáliemi, Šumava
Sudy s chemikáliemi, Šumava

Kontaminovanou část Šumavy prozkoumá armáda, oznámil náčelník Hlaváč

Armáda ve středu zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v národním parku (NP) Šumava a poté oznámí další postup. Řekl to náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč, uvedla Česká televize. O tom, že sanaci bude dělat právě armáda, informoval v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO). Obce, které leží v blízkosti kontaminované lokality, nemají o průzkumu žádné informace.

Russia Ukraine War Prosecutor General
Russia Ukraine War Prosecutor General
Russia Ukraine War Prosecutor General

ŽIVĚ Ukrajinský parlament odvolal zmizelého šéfa žalobců

Ukrajinský parlament v úterý schválil návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka, který minulý týden sám podal demisi v souvislosti korupčním skandálem na jeho úřadu. Návrh podpořilo 317 poslanců, potřeba bylo nejméně 226 hlasů, informovala ukrajinská média.

Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí
Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí
Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí

Lipavský vstoupí do ODS. Zůstávám ale liberálem, říká někdejší Pirát

Exministr zahraničí Jan Lipavský vstoupí do ODS. Definitivně to potvrdil v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Na otázku, zda už může říct s jistotou, že se stane nejnovějším členem občanských demokratů, odpověděl jednoduše: „Ano, určitě.“ Kdy přesně stranickou přihlášku podepíše, ale zatím neví. Svoji politickou kariéru odstartoval coby člen Pirátů.

Reklama
Kdo je Nikolaj Patrušev? Nenávidí Západ a měl dát otrávit agenta Litviněnka
Kdo je Nikolaj Patrušev? Nenávidí Západ a měl dát otrávit agenta Litviněnka
Kdo je Nikolaj Patrušev? Nenávidí Západ a měl dát otrávit agenta Litviněnka

„Varšava přestane existovat do tří dnů.“ Putinův muž vyslal Polsku mimořádně ostrý vzkaz

„Varšava přestane existovat během dvou až tří dnů.“ Těmito slovy pohrozil Polsku Nikolaj Patrušev, poradce ruského prezidenta Vladimira Putina a někdejší šéf tajné služby FSB. Jeho mimořádně ostrý výrok zazněl v reakci na nedávné prohlášení polského ministra zahraničí Radosława Sikorského, podle kterého by NATO v případě konfliktu Rusko „poměrně rychle“ porazilo.

Reklama
Reklama
Reklama