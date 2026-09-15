To tu ještě nebylo. Ruská fregata pálila po dánském vrtulníku

Když dánský armádní vrtulník prováděl monitoring ruské fregaty v mezinárodních vodách, netušil, že se stane terčem palby. Fregata po něm vypálila dvě světlice. „Jedná se o vážný incident, který Dánsko bere velmi vážně. Pokud vím, je to poprvé, co jsme se s takovým incidentem setkali,“ prohlásil ministr obrany Jeppe Bruus. Vláda se rozhodla předvolat si ruského velvyslance.
K incidentu došlo v Baltském moři poblíž přístavu Gedser. Dánské ozbrojené síly v úterním prohlášení popisujícím incident v Baltském moři uvedly: „Na jeden z vrtulníků našeho letectva byly dnes během rutinního fotografického průzkumu ruské fregaty, která se nacházela v mezinárodních vodách u Gedseru, vystřeleny světlice.“ Jedna ze dvou světlic vystřelených na vrtulník proletěla podle dánských armádních zdrojů v těsné blízkosti stroje.
V námořní praxi se vystřelení světlice směrem k cizímu letounu používá jako nebezpečná, agresivní forma varování, kterou se snažíte přinutit průzkumné stroje ke vzdálení.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová označila ruské jednání za „neuvážené“ a uvedla, že jeho cílem bylo „zastrašit a rozdělit“. Kreml tvrdí, že incident „důkladně vyšetří“, zároveň však obvinil dánský vrtulník z nebezpečného manévru v blízkosti ruských válečných lodí.
K události došlo v ten samý den, kdy síly NATO sestřelily dron nad Litvou a deset dní poté, co šéf dánské kontrarozvědky Emil Gresholm oznámil, že rozvědka odhalila plány na sabotáže v podnicích dánského obranného průmyslu.
Standardně přitom světlice slouží k nouzové signalizaci, nočnímu osvětlování nebo jako klamné cíle proti raketám. Hoří při extrémně vysokých teplotách (zpravidla 1000 °C až 2000 °C) a jsou navrženy tak, aby vydávaly silné infračervené záření.
Vzhledem k tomu, že dánský vrtulník typu AS-550 Fennec je lehký víceúčelový stroj bez těžkého pancéřování, mohla by světlice při zásahu palivové nádrže, trupu nebo motorového prostoru způsobit výbuch a požár.
Zásah do listů nosného nebo ocasního rotoru by mohl způsobit mechanické poškození a vést k nekontrolovatelné rotaci stroje a rychlému pádu.
Zásah kabiny by mohl prorazit plexisklo, oslepit či těžce popálit piloty a způsobit okamžitou ztrátu kontroly nad strojem.
Pokud by stroj spadl a dánská posádka zahynula nebo utrpěla zranění, Kodaň i aliance by incident bezesporu klasifikovaly jako přímý, nevyprovokovaný vojenský útok na prostředek NATO.
Sled dalších událostí by v takovém případě vypadal následovně: Kromě masivního vyhošťování diplomatů a zavedení nových sankcí by aliance okamžitě zvýšila bojovou pohotovost v celém regionu Baltu. Všechny ruské válečné lodě by nově eskortovaly bojové letouny s povolením k okamžité palbě při náznaku ohrožení, přičemž Dánsko by velmi pravděpodobně přistoupilo k výraznému zpřísnění režimu nebo rovnou k uzavření dánských úžin pro ruskou plavbu.
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