To musíte vysvětlit! Merze tepe rozladěný koaliční partner. Za podporu politika AfD

Němečtí sociální demokraté (SPD) chtějí, aby jim jejich koaliční partner ve spolkové vládě, křesťanští demokraté (CDU) kancléře Friedricha Merze, vysvětlil postup některých poslanců CDU při úterní volbě předsedy zemského sněmu Saska-Anhaltska. Protokolárně nejvyšší post v některé z německých spolkových zemí v Sasku-Anhaltsku poprvé obsadil zástupce protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD).
Web veřejnoprávní televize ARD Tagesschau uvádí, že kvůli úternímu zvolení Tobiase Rausche z AfD do čela sasko-anhaltského regionálního parlamentu panuje v řadách SPD rozhořčení vůči CDU, které se promítá do vztahu obou stran na spolkové úrovni.
Rauschovu kandidaturu na úterní první schůzi nově zvoleného zemského sněmu v tajném hlasování podpořilo 48 poslanců. AfD a strana Spojenectví sociální spravedlnosti a hospodářského rozumu (BSW), která mu podporu vyjádřila už dříve, mají v parlamentu celkem 44 zástupců. Vedení frakce CDU před hlasováním svým poslancům doporučilo, aby se zdrželi; nakonec ale nehlasovalo jen pět zákonodárců. Otázkou po úterním zvolení bylo, kteří čtyři poslanci Rausche neočekávaně podpořili.
Alternativu pro Německo celoněmecká vnitřní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se proti tomu brání u soudu. V Sasku-Anhaltsku tajná služba místní buňku AfD jako prokazatelně pravicově extremistickou vede už od roku 2023.
"To, že je kandidát prokazatelně pravicově extremistické AfD v Sasku-Anhaltsku zvolen do funkce předsedy zemského sněmu, vyvolává velmi naléhavé otázky," řekl předseda SPD Lars Klingbeil. "Zvolit pravicové extremisty do takových funkcí je prolomením tabu," dodal. AfD na úterním ustavujícím zasedání zemského sněmu získala také jednu ze tří místopředsednických funkcí.
Na protest proti dění v Sasku-Anhaltsku v úterý poslanci SPD ve Spolkovém sněmu prošli od sídla parlamentu Braniborskou branou na Bebelovo náměstí (Bebelplatz), kde nacisté v květnu 1933 pálili knihy. Předseda sociálnědemokratické frakce Matthias Miersch řekl, že poprvé v poválečných dějinách Německa byli do vedení zemského sněmu zvoleni pravicoví extremisté. "To nás všechny musí znepokojovat," prohlásil.
Šéf frakce CDU ve Spolkovém sněmu Thorsten Frei ke spekulacím, že Rausche podpořili zástupci jeho strany, řekl, že "šlo o tajnou volbu, a proto přichází v úvahu v zásadě kdokoliv". Dodal ale, že možnost, že zástupci CDU hlasovali pro politika AfD, "je znepokojivá a budí obavy".
Nově zvolený předseda sasko-anhaltského zemského sněmu Rausch dnes podle agentury DPA řekl, že se domnívá, že ho podpořili i zástupci CDU.
Tato strana přitom dlouhodobě uplatňuje takzvanou protipožární zeď (Brandmauer), tedy princip, že s extremisty nespolupracuje. Jako extremisty vnímá AfD napravo a Levici nalevo. Cílem je obrazně řečeno zastavit šíření požáru, který podle konzervativců extremistické strany představují. V CDU se opakovaně ozývají hlasy, které protipožární zeď zpochybňují.
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