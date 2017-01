"To musíte vidět." Poláci se baví českou satirou Kosmo, na jiné zahraniční vtipy jsou ale alergičtí

před 1 hodinou

Velký ohlas mají na polských sociálních sítích ukázky z nového českého satirického pořadu Kosmo, připraveného Českou televizí. Jde hlavně o pasáže, ve kterých Češi a Poláci ve vesmíru soupeří o prvenství mezi slovanskými národy. Řada starších českých vtipů o Polácích přitom v zemi vyvolala velmi negativní reakce. Některým Polákům se zase nelíbí nový německý remake filmů o Vinnetouovi – kvůli skrytému žertu o polských spisovatelích.

Varšava – "Velmi povedené." "Absurdní humor." "Skvělé vtipy." Tak reagovaly polský portál Gazeta.pl i tamní sociální sítě na premiéru českého satirického pořadu Kosmo z dílny České televize, který představuje fiktivní vesmírný projekt českých astronautů, mířících k Měsíci.

Polské reakce směřovaly hlavně na humornou pasáž seriálu, ve které člen české posádky s polskými kořeny (hraný Jakubem Žáčkem) prosí o pomoc polské kolegy, letící taky k Měsíci. Úryvek nyní koluje po internetu.

Portál Gazeta.pl ale zároveň smutné dodává, že pětidílný seriál Kosmo je zatím pro Poláky dostupný jen na webu České televize. "Netrpělivě čekáme, až některá z domácích stanic připraví polskou premiéru," dodává.

Češi jako mistři absurdna

"Odkazy na Kosmo mi poslali polští přátelé, bydlící v Praze, už loni na podzim. Psali, že je to celé vynikající, včetně vtipů o Polácích. Moc se jim to líbilo," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz polský bohemista Aleksander Kaczorowski.

Dodává, že sám se při sledování ukázek ze seriálu pobavil. Poláci se podle něj opravdu považují za dědice Pana Wolodyjowského (v seriálu Kosmo se tak jmenuje polská raketa, původně je to však fiktivní postava z knih polského spisovatele Henryka Sienkiewicze – pozn. red.) a rádi si z toho dělají i legraci.

"Je to prostě absurdní a to se nám líbí. Češi jsou pro nás mistři absurdna," dodává polská novinářka Klara Klingerová.

Testování hranic českých vtipů o Polácích je ale občas riskantní. Herec Jakub Žáček, který v Kosmu legrační polštinou kontaktuje ve vesmíru polské sousedy, byl nedávno i jednou z postav populární české reklamy telekomunikační společnosti T-Mobile.

Reklama T-Mobile

V klipu s názvem "V naší třídě je nejlíp: Třída na běžkách" jako vykutálený polský obchodník převlečený za vánoční stromeček obere o mobil českého učitele (Ivan Trojan), který se svou třídou zavítá do zasněženého lesa na české hranici.

Přestože režisér klipu Jakub Kohák opakovaně ujišťoval, že jde jen o vtip a nadsázku, v polských médiích vzbudila reklama velkou vlnu nevole a veřejně proti němu vystoupila i polská velvyslankyně v Praze Graźyna Bernatowiczová.

"Důrazně protestuji proti takovýmto spojením, která zjednodušujícím a skandalizujícím způsobem prezentují Poláky," uvedla v dopise českému vedení T-Mobile Bernatowiczová.

Firmu požádala o okamžité stažení spotu, který je podle ní v rozporu se zásadami reklamní etiky i vkusu, z televizního vysílání. Společnost T-Mobile reklamu později skutečně stáhla.

"Reakce polské strany byla přehnaná. Reklama ale vyznívala tak, že Poláci kradou. A to o sobě nerad slyší kdokoli," komentuje dnes kauzu polský bohemista Kaczorowski. "Myslím, že my Poláci v sobě máme trochu povýšenosti. Češi možná dělají dobré filmy, mají pěknou literaturu, ale intelektuálně máme navrch my. Proto nestrpíme, když o nás někdo udělá takovou reklamu," dodává k tomu novinářka Klingerová.

Problém Vinnetou

Zvýšená polská citlivost na zahraniční žerty se projevuje i v nejnovější kauze, týkající se předělávky slavné filmové série Vinnetou. Nově natočené tři filmy o apačském náčelníkovi z produkce německé stanice RTL nedávno odvysílala i Česká televize.

V jedné z pasáží závěrečného dílu se objevují tři polští imigranti, které si Old Shatterhand najme na stavbu stodoly. Tesaři Tadek, Češek a Zbyšek se rychle s německým hrdinou Divokého západu spřátelí, protože pocházejí ze sousedních zemí. On ze Saska, oni z Dolního Slezska.

Polští tesaři jsou ale vzápětí zavražděni a skalpováni bandity, kteří chtějí vinu za jejich smrt připsat indiánským Apačům a jejich náčelníku Vinnetouovi.

Diváci seriálu se přitom dozvědí i jejich plná jména: Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz a Zbigniew Herbert. Neboli jména tří slavných polských spisovatelů, jejichž českou obdobou by byli například Jan Neruda, František Halas nebo Jaroslav Seifert.

Co to má být?

Skrytý žert německého scenáristy nechtěla stanice RTL komentovat s tím, že jde o fikci a jména nemají žádnou jinou souvislost. V Polsku ale vzbudila vzrušenou debatu v médiích a na sociálních sítích, včetně vysoce postavených politiků a poslanců.

"Pověděl mi o tom profesor Zdzisław Krasnodębski (významný polský pravicový intelektuál – pozn. red.). Nechtěl jsem tomu věřit, bylo to tak absurdní. Tak jsem si to ověřil a byla to bohužel pravda," napsal na portálu wPolityce rozhořčeně pravicový publicista Zbigniew Górny. "Úplně jsem oněměla!" dodala na sociální síti Facebook bývalá polská prezidentská kandidátka Magdalena Ogórek.

Vzrušenou debatu na sociálních sítích ale nakonec rázně ukončila vnučka spisovatele Tadeusze Różewicze Julie. "Děda měl k truhlařině vztah, takže myslím, že by se mu to líbilo," napsala v diskusi na Facebooku pobaveně.

Na satiru ve velkých médiích nejsme zvyklí, nejsou na to zvyklí diváci a ani televize, říká scenárista Tomáš Baldýnský. | Video: Martin Veselovský | 22:18

autor: Josef Pazderka