„Na genitálie mi dali dráty.“ Přeživší z Olešek popsali ruský teror, z výpovědí mrazí

„Zapomněli jsme, jak voní chléb.“ Lidé, kteří byli evakuováni z Ruskem okupovaného města Olešky, popsali hrůzné podmínky, v nichž přežívali celé roky. Podle jejich svědectví ruské jednotky zakázaly prodej jídla, z města mizeli obyvatelé a někteří civilisté se stali obětí brutálního mučení. Přestože dočasné příměří umožnilo části obyvatel obec opustit, v Oleškách nadále zůstává asi 1700 lidí.
Olešky leží na levém břehu Dněpru, naproti městu Cherson. Ruští vojáci město obsadili už během prvních dní plnohodnotné invaze v únoru 2022. Když pak na podzim téhož roku Ukrajinci obsadili Cherson, Rusové se stáhli za řeku a Dněpr se proměnil ve frontovou linii. Olešky se tak ocitly přímo na ní.
Situace se ještě zhoršila v červnu 2023, kdy město zasáhla rozsáhlá povodeň po zničení Kachovské přehrady. V posledních měsících pak do města přestaly proudit dodávky potravin, místní zůstali bez elektřiny a léků a kvůli zaminovaným cestám a všudypřítomným bojům bylo téměř nemožné Olešky opustit.
Kritickou situaci se podařilo alespoň zčásti vyřešit koncem října během dočasného příměří, které umožnilo evakuaci části obyvatel a doručení humanitární pomoci.
Na jeho zprostředkování se podílela i první dáma Spojených států Melania Trumpová.
„Lidi vypadali jako duchové“
Mezi lidmi, kteří se dostali do bezpečí, je také 47letá učitelka ukrajinštiny a literatury Olja. Ve městě zůstala spolu s manželem Andrijem a jejich dětmi. Rodina zpočátku věřila, že ruská okupace nebude trvat dlouho, podmínky se však postupně zhoršovaly.
„Od března to bylo nesnesitelné. Cesty byly zaminované, neměli jsme ani vodu, ani plyn,“ popsala Olja hrůzné podmínky pro německý deník Bild.
Dle jejích slov začaly být potraviny stále vzácnější. Poblíž nemocnice dříve fungoval alespoň malý trh, na kterém prodávali jídlo lidé z okolních vesnic. Ruské jednotky ho však zakázaly.
Když se místní ptali na důvod, údajně dostali odpověď, že mají hladovět. „V dubnu a květnu vypadali lidé, hlavně ti starší, jako duchové,“ vzpomínala Olja.
Když si její dcera zlomila nohu, nemohla ji rodina odvézt do nemocnice, protože se v ní nacházeli ruští vojáci. Dívku proto lékař vyšetřil přímo doma a doporučil převoz do Chersonu. Matka se však obávala cesty přes zaminované ulice. „Už se nechovají jako děti. Přišly o dětství,“ dodala Olja.
„Připevnili mi dráty na genitálie“
O mimořádně brutálním zacházení vypovídal také 49letý včelař Volodymyr. Toho měli zatknout v listopadu 2022, když nosil jídlo dalším obyvatelům města. Následně byl obviněn, že ukrajinské armádě předával souřadnice ruské vojenské techniky a pomáhal lidem utíkat z okupovaného území.
Podle Volodymyra proti němu vyšetřovatelé neměli žádné důkazy. Přesto strávil přibližně rok v zajetí, kde ho mučili elektrickým proudem. Jeho věznitelé k tomu používali sovětský polní telefon TA-57.
„Připevnili mi dráty na genitálie a posmívali se mi: ‚Teď máme tak dobré spojení, že můžeme zavolat Putinovi,‘“ popsal Volodymyr pro Bild.
Tvrdí také, že ví přibližně o devíti místech v Oleškách a nedaleké Holé Prystani, kde docházelo k mučení. Podle jeho svědectví z města mizeli obyvatelé, kteří podporovali Ukrajinu. Některé z nich měli Rusové zavraždit a těla odhodit do sklepů.
Dlouhá cesta z okupovaného města
Další náročnou zkouškou byl pro obyvatele Olešek i samotný odchod z města. Sedmatřicetiletý architekt Roman popsal 16hodinovou cestu autobusem, během které evakuovaní neměli ani možnost použít toaletu.
Následně je ruské vojenské letadlo Il-76 přepravilo do Rostova na Donu. Odtud pokračovali do běloruského Homelu a následně k území kontrolovaném Ukrajinou.
Ne všichni však měli možnost odejít. Podle Romana zůstává v Oleškách nadále přibližně 1700 lidí, zatímco před začátkem války jich tam žilo kolem 24 tisíc. Mezi těmi, kteří ve městě zůstali, jsou především senioři, nemocní a lidé s omezenou pohyblivostí. Někteří z nich se totiž kvůli zaminovaným cestám nedokázali dostat ani k evakuačním autobusům.
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