„To je útok na mě!“ Maďarské úřady zatkly Orbánova bratra. Podezírají ho z pašování lidí

Maďarské úřady zadržely Árona Orbána, bratra někdejšího dlouholetého premiéra Viktora Orbána, a to kvůli podezření z pašování lidí. V pondělí o tom informovala maďarská média. Expremiér Orbán, který je lídrem nyní opoziční strany Fidesz, prohlásil, že skutečným cílem této operace je on sám, napsala agentura MTI.
Případ souvisí s agenturami, které zprostředkovávají dočasná zaměstnání. Lidé, kteří byli do této kauzy zapleteni, podle vyšetřovatelů slibovali bezproblémové vyřízení povolení k pobytu pro zahraniční pracovníky, kdy se odvolávali na důvěrné vztahy s vlivnými úředníky.
V Budapešti a okolní Pešťské župě podnikli kriminalisté domovní prohlídky a také zde zadrželi několik osob.
Nově zřízený protikorupční úřad (NVVH) informoval, že člověk podezřelý v tomto případu pod falešnou záminkou a díky využití svého vlivu získal víza pro pracovníky z Vietnamu. Pracovní agentury mu za to poskytovaly výhody, uvedl NVVH. Agentura DPA napsala, že úřad ve svém prohlášení nezveřejnil žádná jména, všechna maďarská média ale informovala, že jde o Árona Orbána.
„Cílem této špinavé hry je zbavit se politického odpůrce a vybudovat systém vlády jedné strany,“ uvedl Viktor Orbán. „Já jsem terčem a můj bratr je pouhým prostředkem,“ poznamenal.
Maďarský premiér Péter Magyar, který se po dubnových vítězných volbách ujal vlády se svou stranou Tisza, v minulosti naopak obviňoval Orbána, že je to on, kdo chce systém v zemi změnit tak, aby u moci zůstala strana Fidesz.
Magyar v pondělí také na zadržení Árona Orbána poukázal, když na síti Facebook sdílel zprávu médií.
Agentura AFP poznamenala, že původní zprávu o zadržení bratra někdejšího ministerského předsedy zveřejnil portál Kontroll, který vlastní bratr současného premiéra Márton Magyar.
AFP také uvedla, že Áron Orbán podobně jako další členové expremiérovy rodiny za vlády Viktora Orbána úspěšně podnikali.
Podle DPA bylo údajné podnikání s vízy Árona Orbána už delší čas předmětem zájmu investigativních novinářů z nezávislých médií. Před květnovou změnou vlády ale bylo považováno za vyloučené, že by úřady proti těmto praktikám zakročily.
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