To nejhorší místo na zásah. Rusové zveřejnili video z útoku na tank, sklidili posměch

Rusové oslavovali útok dronu na ukrajinský tank Leopard 2A6 u Pysarivky v Sumské oblasti na severu Ukrajiny. Natočili okamžik, kdy jejich dron zasáhl čelní věž tanku. Radovali se ale nejspíš zbytečně - jde totiž o místo, kde je pancíř tanku nejsilnější. "To ho ani nepolechtalo," vtipkovali lidé na sítích.

Minulý týden ruská státní média, konkrétně tisková agentura TASS, zveřejnila video, které pořídil ruský bezpilotní letoun v Sumské oblasti asi deset kilometrů od hranic. Na záběrech je vidět, jak dron zrychluje směrem k tanku Leopard. Video končí ve chvíli, kdy bezpilotní letoun zasáhne přední část věže tanku, který váží 69 tun.

"Netruchlete pro tank ani jeho posádku. Leopard 2A6 a jeho blízký příbuzný, švédský Strv 122, jsou možná nejlépe chráněné tanky v ukrajinském inventáři. A jejich nejtěžší pancíř - silný stovky milimetrů - je přesně v místě, kde ruský dron tento tank zasáhl," píše David Axe pro ukrajinský web Euromaidan Press s tím, že u Pysarivky, kde ke střetu došlo, bojuje zhruba 20 tisíc ukrajinských vojáků proti asi 50 tisícům ruských.

"Podle mě si posádka ani ničeho nevšimla," komentoval s nadsázkou video jeden z uživatelů sociální sítě X. "Pravděpodobně to nic moc neudělalo. To je ta část, kde je pancíř nejsilnější. Operátor dronu asi neměl moc znalostí o tancích, pokud skutečně mířil na toto místo," doplnil další. Teorii přispívá fakt, že Rusové nezveřejnili záběry z průzkumného bezpilotního stroje, který by potvrdil rozsah škod.

Tanky hrají podél 1100 kilometrů dlouhé frontové linie 41 měsíců trvající války Ruska proti Ukrajině stále menší roli. Naopak přibývá malých dronů, které sledují jakýkoliv pohyb na frontě. Právě proto je výjezd s velkým a pomalým vozidlem pro posádky tanků nesmírně nebezpečný.

"Tanky mají tendenci se většinu času skrývat ve vnitřních prostorách nebo v podzemí a nasazují se jen na krátkou dobu, aby vypálily několik střel na kilometry vzdálené cíle. A pak se stáhnou zpět do úkrytu," popisuje Euromaidan Press.

Některé ukrajinské tankové posádky ale jednají jinak. Svědčí o tom třeba Leopard 1A5 německé výroby, který nedávno vyjel za bílého dne, aby se u města Pokrovsk na východě Ukrajiny zblízka utkal s ruskou pěchotou.

"Jiný ukrajinský tank, zřejmě bývalý sovětský T-64 nebo T-72, pravděpodobně vypálil jeden z rozhodujících výstřelů proti nedalekým ruským jednotkám, když ukrajinské síly minulý týden konečně stabilizovaly frontovou linii v Sumách," vysvětluje Axe.

Nyní se zdá, že jsou ukrajinské tanky neobvykle aktivní i nedaleko Sum, což je vystavuje útokům dronů. Ale i když jsou bezpilotní letouny nebezpečné, obzvlášť ve velkém množství, chybí jim dostatečná výbušná síla, která by při čelním útoku Leopard 2A6 vyřadila z provozu.

Tanky západní výroby jsou odolné. "Německý výrobce vozidel KMW navrhl tank Leopard 2A6 se dvěma prostory pro munici pro hlavní kanon ráže 120 milimetrů: jedním v korbě a druhým ve věži. Prostor ve věži má výfukové panely, které posílají tlakovou vlnu při výbuchu směrem ven v případě, že je zasažena munice a ‘uvaří se’," doplňuje novinář.

Ruské posádky mají naopak jinou strategii: ukládají munici do nárazníku tanků pod věží. Když se munice "uvaří", vyletí věž - a s ní i posádka - do vzduchu. Čistý zásah ruského tanku T-90 může tedy stroj i s posádkou katastrofálně vyhodit do povětří. Zatímco ukrajinský Leopard 2 je těžké zničit a jeho posádku zabít.

"Vezměte si, jak odolných je těch málo ukrajinských jednotek používajících Leopard 2A6 od jara 2023, kdy na Ukrajinu dorazil první z 21 bývalých německých a portugalských Leopardů. Jeden z analytiků spočítal několik desítek potvrzených zásahů ukrajinských Leopardů 2A6 minami, drony, raketami a dělostřelectvem. Ten společně s dalšími odborníky přišel na to, že Rusové zničili nebo ukořistili pouhých osm z 21 těchto tanků. Takže po více než dvou letech tvrdých bojů jich ve službě stále zůstává 13," píše Euromaidan Press.

"To se zbláznili?" Ruští vojáci nevěřili svým uším. Velitelé formují brutální oddíly (celý článek s videem zde)