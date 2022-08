Tlumočníkům došla trpělivost s europoslanci. Úřadují i z lodě na moři, popisuje Češka

Tlumočníci v Evropském parlamentu vstoupili do stávky. Došla jim trpělivost s europoslanci, kteří se připojují na dálku a berou si slovo i ve chvíli, kdy hlídají vnoučata, sedí za volantem nebo vaří, a tlumočníci je tudíž dobře neslyší. Politici si prý zvykli na "covidový" režim, kdy museli pracovat ze svých obýváků, a méně důležitá zasedání dodnes často sledují z pohodlí domova.

Od naší zpravodajky - Teď jsou v parlamentu prázdniny, ale až se sedmisethlavý sbor v září zase sejde, stávka bude zřejmě pokračovat. Začala na konci června a dosavadní jednání se zástupci instituce nevedla k dohodě, za jakých podmínek se budou tlumočit řečníci vystupující zvenčí.

Září tak bude pravděpodobně vypadat jako první červencové týdny: namísto tlumočení příspěvku europoslance připojeného na dálku se ve sluchátkách všem ozve text stávkového prohlášení a pak ticho, dokud zase nezačne mluvit někdo v sále.

Prověří to jazykové schopnosti českých europoslanců? A který z nich to nejvíc odnese? Věra Poledníková, česká tlumočnice v europarlamentu, nabízí překvapivou odpověď.

"Informace o stávce se rychle rozkřikla, takže ti, kdo se už během července připojovali zvenčí - Češi nebo cizinci -, radši rovnou mluvili anglicky," říká Poledníková. "Anglicky se dnes domluví víceméně všichni," pokračuje.

Češi jsou uprostřed

V Česku proběhla s nástupem vlády Petra Fialy (ODS) nová debata o chabé jazykové vybavenosti zdejších politiků poté, co se ukázalo, že několik ministrů neumí jinak než česky. Pohledem zevnitř europarlamentu to pro Čechy nevyznívá nijak drtivě.

Ukazovat na konkrétní česká jména Věra Poledníková nechce, protože tvrdí, že by to nebylo profesionální. Celkově Češi nejméně v angličtině podle ní obstojí. "Naši europoslanci na tom nejsou špatně ve srovnání s ostatními," říká žena, která tlumočí do češtiny ze sedmi evropských jazyků včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny nebo polštiny.

"Na vysoké úrovni mají angličtinu Skandinávci, Nizozemci a taky europoslanci z Pobaltí. Setkávají se s ní odmalička, nic se tam nedabuje," pokračuje Věra Poledníková. "Italové a Španělé častěji mluví svojí mateřštinou, a když sáhnou po angličtině, ne vždy je to ku prospěchu věci, protože mnozí mají silný přízvuk. Češi jsou někde uprostřed," dodává Věra Poledníková, která "angličtinu" českých europoslanců důvěrně zná.

Jako akreditovaná tlumočnice působí v parlamentu už od rozšíření v roce 2004. Mohla tak pozorovat nástup angličtiny jako hlavního dorozumívacího prostředku současné Evropy. "V roce 2004 jsem ještě mohla docela pohodlně pracovat i bez angličtiny. Teď už by to nešlo. I Němci nebo Francouzi dnes mluví anglicky mnohem častěji než dřív," dodává.

Radost jí to ale nedělá. A to nejen proto, že přirozeně hájí svůj cech. "Jednak si myslím, že v jazykové rozmanitosti Evropské unie je krása, že je to její hodnota," vysvětluje sedmačtyřicetiletá Češka, "a pak, málokdo umí anglicky natolik dobře, že řekne to, co skutečně chce, a ne jen to, co umí říct."

"Takhle mluví každý svou vlastní broken English, lámanou angličtinou. A zlomená jsem pak já," směje se Poledníková.

Na zasedání i s racky

Europarlament je jedna z největších jazykových laboratoří světa. Poslanci mají právo hovořit svojí mateřštinou, a tak se tlumočí z 24 jazyků a také do nich, což představuje 552 možných kombinací. Instituce zaměstnává armádu necelých 300 tlumočníků a pravidelně spolupracuje s dalšími 1500 akreditovanými externisty. Do stávky kvůli nevyhovujícím podmínkám práce vstoupila drtivá většina z nich. Včetně Věry Poledníkové.

Letos na jaře totiž Evropský parlament zrušil covidová omezení, ponechal ale zmíněnou možnost připojovat se na zasedání na dálku. Tlumočníci tak pracují stejně hodin jako před pandemií, ale představuje to pro ně výrazně větší zátěž. Ne všichni europoslanci používají kvalitní mikrofony, padá jim internetové připojení a další ruchy přináší třeba cinkání příborů, když se europoslanec rozhodne debatovat s kolegy z restaurace.

"Mým vrcholem zatím bylo, když jsem měla tlumočit vstup německého europoslance, který zrovna plachtil na otevřeném moři. V pozadí křičeli racci, duněl vítr, nebylo slyšet skoro jediné slovo," vzpomíná Poledníková.

Server Politico informoval, že stovka tlumočníků letos nahlásila urgentní zdravotní problémy kvůli horší kvalitě zvuku ve sluchátkách. Tlumočníci proto chtěli po vedení europarlamentu, aby se snížil počet hodin na jednotlivce a europoslanci museli dodržovat dohodnutá pravidla o připojení na dálku.

Europarlament ale požadavky odmítl a namísto toho si najal externí agenturu a neakreditované tlumočníky, aby se vyhnul výpadku servisu. Stávka proto pokračuje.

Mezitím ale tlumočníci získali silného spojence - samotné europoslance. Socialisté, druhá nejsilnější frakce, vyzvali svoje členy, aby "opravdu zavírali okna a dveře", když se připojují na dálku. Dojít ke smíru chce podle informací uniklých do médií i šéfka Evropského parlamentu Roberta Metsolaová.