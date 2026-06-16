Tlak na Krym sílí. Ruské velení potají balí kufry, situace je vážná

Zbytky velení ruské Černomořské flotily, jednoho ze čtyř pilířů ruského námořnictva, se údajně stahují z okupovaného Krymu. Důvodem má být podle ukrajinských zdrojů složitá situace způsobená ukrajinskými dronovými útoky na ruskou infrastrukturu i nedávným zásahem velitelství střelami Storm Shadow.
Lodě Černomořské flotily byly v předchozích letech nuceny omezit působení v Sevastopolu kvůli opakovaným útokům ukrajinských námořních dronů, střel a dalších bezpilotních prostředků.
Značná část flotily se přesunula do Novorossijsku v Krasnodarském kraji, kde kotví dodnes a vyvíjí jen omezenou aktivitu. Přístav přitom nenabízí stejné zázemí ani kapacity jako základna v Sevastopolu.
V Sevastopolu však dosud zůstávalo i velení flotily. To by se ale mohlo brzy změnit. Velitelství totiž rovněž plánuje přesun do Novorossijsku, uvádí americký Institut pro studium války (ISW) s odvoláním na ukrajinskou partyzánskou skupinu Ateš (АТЕШ).
Postupná ztráta funkčnosti
Důvodem má být „postupná ztráta funkčnosti velitelství v důsledku vážných logistických problémů způsobených zesílenou ukrajinskou údernou kampaní proti Krymu“.
Jde především o systematický tlak ukrajinské armády na ruskou infrastrukturu na okupovaných územích jižní Ukrajiny.
Například šéf ukrajinských dronových jednotek Robert „Maďar“ Brovdi pro agenturu Reuters uvedl, že je přesvědčen, že už v červenci bude mít Ukrajina pod kontrolou většinu přístupových cest na Krym. Poloostrov mezitím kvůli ukrajinským útokům čelí rostoucí palivové krizi, psala média.
Skupina Ateš také připomíná, že „27. května provedly ukrajinské obranné síly úder na letecký štáb Černomořské flotily v Sevastopolu. Od té doby útoky na poloostrov jen sílí a logistická situace okupačních sil na Krymu se zásadně zhoršila“.
Podle ukrajinské rozhlasové stanice NV byly při zmíněném květnovém útoku použity střely Storm Shadow. Skupina Ateš následně tvrdila, že jedním z cílů bylo velitelství letectva Černomořské flotily v Sevastopolu, které střela zasáhla.
Ateš na komunikační platformě Telegram uvádí, že „podle informátorů z řad vojáků se část důstojníků už zabývá praktickými kroky k přesunu, aniž by čekali na oficiální rozkazy: převážejí rodiny, zbavují se majetku, který si nebudou moci vzít s sebou, a usazují se na novém místě v Novorossijsku. Nálada uvnitř velení flotily je pochmurná a ti, kteří skutečně chápou situaci, se snaží neotálet“.
Systematický tlak na infrastrukturu
Přesun řídicích struktur je podle skupiny logickým důsledkem systematického tlaku na infrastrukturu flotily na Krymu. Udržování štábních struktur na poloostrově se stává stále nákladnějším a rizikovějším rozhodnutím.
Černomořská flotila, někdejší chlouba ruského námořnictva, zatím navzdory počátečním ambiciózním operacím sbírá spíše neúspěchy.
Tento trend přitom začal velmi brzy – už v dubnu 2022 ukrajinské protilodní střely Neptun potopily její vlajkovou loď, raketový křižník Moskva. Letos v dubnu Ukrajina hlásila i zasažení „náhradní“ nové vlajkové lodi Admiral Makarov.
Podle projektu Oryx, který eviduje pouze vizuálně potvrzené ztráty, přišla Černomořská flotila do února 2026 nejméně o dvě desítky plavidel, která byla během války zničena nebo těžce poškozena.
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