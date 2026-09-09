Když země pohřbívá krále. Norové se loučí s Haraldem, Česko zastupuje Pavel

V Oslu ve středu vrcholí oficiální 13denní smutek po úmrtí krále Haralda V. pohřbem monarchy, který zemřel do vleklých zdravotních problémech ve věku 89 let na konci srpna. Na bezpečí smutečních ceremonií v Oslu dohlížejí tisíce policistů. Od rána jsou podle deníku Aftenposten v centru metropole všude, odstřelovači jsou i na střechách budov.
Do norské metropole se na pohřeb sjeli i četní zahraniční představitelé, včetně zástupců evropských i mimoevropských panovnických rodin. Českou republiku zastupuje prezident Petr Pavel.
Podle norského policejního ředitelství bylo na pohřeb krále Haralda mobilizováno přibližně 3000 policistů. V ulicích policie kontroluje každého, kdo se chce dostat do bezpečnostní zóny kolem pohřebního průvodu, píše Aftenposten.
V Oslu jsou ve středu v pohotovosti i protidronové systémy. Fotoreportér deníku Aftenposten pořídil fotografii systému DroneSentry-X Mk2 namontovaného na automobilu s dánskou poznávací značkou. To podle listu naznačuje, že v ulicích Osla před pohřbem vypomáhali i policejní specialisté ze zahraničí.
Centrum norského hlavního města je uzavřeno pro vozidla a elektrické koloběžky a policie nařídila lidem, aby si s sebou nebrali jízdní kola, deštníky ani ostré předměty. Pro sledování obřadu byly připraveny velkoplošné obrazovky.
Norská policie uvedla, že zajištění pohřbu je největší plánovanou operací v její historii. V centru Osla se očekávají velké davy lidí. I školáci ve středu smí vynechat vyučování, aby mohli smutečním akcím přihlížet.
Už minulý pátek zavedly norské bezpečnostní složky kontroly na hranicích, které potrvají až do 14. září. Jejich cílem je zabránit ve vstupu na území Norska lidem, kteří by chtěli pohřeb narušit.
Samotné poslední rozloučení s oblíbeným králem, který modernizoval norskou monarchii, začíná v poledne pohřebním procesím s rakví a jejím převezením z kaple královského paláce do katedrály, kde začne ve 13:00 po celostátní minutě ticha pohřební mše. Trasu smutečního průvodu už dopoledne lemoval připravený špalír vojáků, podle Aftenposten jich je dohromady 3500, a stožáry s norskými vlajkami. Poté bude rakev uložena při soukromém obřadu do královské hrobky v pevnosti Akershus.
Vlajky, které v uplynulých dvou týdnech vlály na půl žerdi, budou po pohřbu vytaženy, ozve se královská salva a po celé zemi se na hodinu rozezní kostelní zvony. Po pohřbu se uskuteční také recepce v královském paláci, kde nový král Haakon VIII. přijme zahraniční hlavy států, členy královských rodin i představitele norské vlády.
V kapli královského paláce se v uplynulých dnech rakvi s pozůstatky monarchy poklonily tisíce Norů. Ve středu se pohřbu zúčastní oficiální hosté, mezi nimi britský princ William a princezna Anna, japonský korunní princ Akišino a korunní princezna Kiko, španělský král Felipe s královnou Letizií a princeznou Sofií, švédská královská rodina a dánský král Frederik s královnou Marií. Připojí se k nim prezidenti z řady evropských zemí, včetně Petra Pavla.
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