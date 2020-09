Tisíc židovských poutníků zastavil koronavirus. Uvázli u hranic v "zemi nikoho"

Více než tisíc poutníků z řad chasidských Židů neustává v pokusech dostat se z Běloruska na Ukrajinu, přestože ukrajinská vláda ve snaze omezit šíření koronaviru uzavřela hranice a zakázala cizincům vstup do země. Uvedla to ve středu agentura Interfax-Ukrajina, která se odvolává na komuniké pohraničníků. Ti ujistili, že situaci mají pod kontrolou, s ostrahou jim pomáhá policie a národní garda.

Tisíce židů každoročně podnikají pouť do ukrajinského města Umaň. | Foto: Reuters

Tisíce židů každoročně podnikají pouť do ukrajinského města Umaň k hrobu zakladatele chasidského společenství rabína Nachmana na svátek Roš hašana, tedy v období kolem židovského Nového roku. Ten letos připadá na 18. až 20. září. Letos se poutníkům postavilo do cesty rozhodnutí ukrajinské vlády zavřít hranice, a tak poutníci uvázli v "zemi nikoho" mezi Běloruskem a Ukrajinou. Běloruské hranice od pondělí překročilo nejméně 1064 izraelských občanů, včetně 242 dětí, uvedla podle agentury AFP běloruská pohraniční stráž. Další poutníci dorazili z Francie, Británie a Spojených států.

Na místo přijel náčelník pohraniční služby Serhij Dejneko, který poutníkům vyčetl, že o rozhodnutí vědí už tři týdny. "Chápu vaše tradice a zvyky, chápu, jak moc je pro vás důležité dostat se do Umaně. Letos to ale není možné. Ukrajinská vláda přijala rozhodnutí, že je vstup cizinců do země zakázán, aby se zabránilo šíření koronaviru," řekl.

Na fotografiích pořízených na místě jsou vidět lidé se zavazadly a v tradičním oděvu, jak pospávají na rozložených kartonových krabicích či kufrech přímo na silnici. "Noc jsem strávil v autobuse, ale většina dalších byla v noci přímo na silnici. Někteří nasbírali dříví v lese a rozdělali ohně," popsal situaci agentuře Reuters jeden z poutníků. Mluvčí ukrajinské pohraniční stráže ujistil, že poutníci pravidelně dostávají pitnou vodu a jídlo. Na místě jsou i zdravotníci.

Poutníci se tento týden pokusili na Ukrajinu dostat i přes výzvy ukrajinské a izraelské vlády, aby se letos do Umaně nevydávali. Také Izrael přijal kvůli šíření koronaviru tvrdá opatření a od pátku, tedy prvního dne svátku Roš hašana, v zemi začne platit celostátní karanténa. Ukrajinské úřady však očekávají, že se na hranicích v nejbližších dnech objeví další stovky poutníků.

Běloruský Červený kříž sdělil, že poutníci nemají zdroje pro uspokojení základních potřeb, proto jim poskytuje pomoc. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko Ukrajinu obvinil, že se kvůli uzavření hranic stovky lidí ocitly na neutrálním území. Ukrajinská vláda však trvá na tom, že nebude cestovní omezení měnit. Kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyzvala běloruské úřady, aby lživými prohlášeními nevyvolávaly u poutníků marné naděje, že se hranice otevřou. Prý jde o pomstu za to, že Kyjev odmítl uznat Lukašenkovo vítězství v srpnových prezidentských volbách.

Do Umaně, která má asi 80 tisíc obyvatel, navzdory zákazům už dorazily tisíce poutníků, uvedla AFP. Minulý týden museli být dva poutníci vyhoštěni, protože zničili zábrany u rabínova hrobu. Úřady poutníkům měří teplotu a vybízejí k nošení roušek. Do města ve středu dorazilo 560 policistů z ostatních končin Ukrajiny, včetně oddílu psovodů se psy, aby pomohli místním policejním silám udržet ve městě pořádek v průběhu svátku, uvedl list Ukrajinska pravda.

Ukrajina zaznamenala za uplynulý den rekordní počet 76 úmrtí spjatých s nákazou novým koronavirem. Za úterý přibylo 2958 nových případů onemocnění covidem-19, které nový koronavirus způsobuje. Z toho 504 jich podle médií muselo být hospitalizováno.

Do Umaně každoročně proudí desetitisíce židovských poutníků, aby se poklonili hrobu rabína Nachmana z Braclavi, jednoho ze zakladatelů ortodoxního chasidského směru judaismu. Chasidismus se zformoval v první polovině 18. století v Haliči a na západní Ukrajině. Jeho zakladatelem byl rabín Israel ben Eliazar zvaný Baal Šem Tov, za jehož vnuka je Nachman (1772-1810) považován.