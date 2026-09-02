Tisíciletá tapiserie je dokladem pevných vztahů Francie a Británie, řekl Macron

Pouto Francie a Británie by mělo být stejně pevné, jako je látka téměř tisícileté tapiserie z Bayeux, prohlásil ve středu večer francouzský prezident Emmanuel Macron, který si spolu s britským králem Karlem III. v Britském muzeu v Londýně prohlédl slavné výtvarné dílo zapůjčené na rok z Francie.
O poskytnutí historického artefaktu nevyčíslitelné hodnoty rozhodl přímo Macron, podle něhož je vstřícný krok důkazem současné velké důvěry mezi oběma zeměmi a oživí jejich kulturní vztahy.
„Co nás spojuje, je nejen to, co vidíme v muzeích, ale také principy, které hájíme...A i když spolu ne vždy ve všem souhlasíme, vzájemně se respektujeme a jsme otevřeni diskusi o všech tématech, včetně nové podoby vztahů mezi Británií a Evropskou unií,“ řekl Macron při návštěvě muzea. Cesta tapiserie přes Lamanšský průliv je podle něho symbolem silného pouta mezi oběma zeměmi, které by mělo přetrvat dlouhé roky.
„Oslavou našeho společného dědictví s prezidentem Macronem pokračujeme v upevňování vazeb mezi našimi národy,“ prohlásil britský premiér Andy Burnham, který spolu s chotí na královský a prezidentský pár v muzeu čekal.
Část odborníků namítala, že cesta a vystavení v novém prostředí mohou tapiserii ublížit. Francouzská ministryně kultury Catherine Pégardová po červencovém příjezdu díla do Londýna uvedla, že je ve velmi dobrém stavu. Klima v Britském muzeu je navíc podle francouzských expertů zcela vyhovující.
Téměř 70 metrů dlouhá a velmi křehká vyšívaná tapiserie z 11. století vypráví o dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem. Zachycuje události, které vedly k bitvě u Hastingsu v říjnu 1066, kdy Vilém porazil vojsko posledního anglosaského krále Anglie Harolda II., který v bitvě padl. Vilém Dobyvatel se stal prvním normanským králem Anglie.
Historici se domnívají, že tapiserii nechal zhotovit biskup Odo z Bayeux, Vilémův nevlastní bratr, a že ji pravděpodobně ušily ženy v Anglii, možná jeptišky, než byla přepravena přes Lamanšský průliv.
Karel ve středu odpoledne spolu s královnou Camillou francouzský prezidentský pár přivítal ve svém sídle v Clarence House, odkud se přesunuli do muzea. Macrona čeká ve čtvrtek jednání o politických otázkách a pracovní oběd s Burnhamem.
Půjde teprve o druhou návštěvu zahraniční hlavy státu a první v případě lídra členské země Evropské unie v Downing Street od 20. července, kdy se nový šéf labouristů ujal funkce premiéra. Na konci července Burnham přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
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