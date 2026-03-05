Přeskočit na obsah
5. 3. Kazimír
Zahraničí

Tisíce mladých lidí v Německu demonstrovaly proti nové vojenské službě

ČTK

Tisíce převážně mladých lidí se ve čtvrtek po celém Německu sešly na demonstracích proti novému zákonu o vojenské službě. Za určitých podmínek umožňuje zavést povinnou vojnu. Akce se konala pod heslem Školní stávka proti branné povinnosti, informovala agentura DPA.

Protest against the potential return of military conscription, in Berlin
Protest proti možnému návratu vojenské branné povinnosti v Berlíně.Foto: REUTERS
Německo se v posledních letech snaží kvůli hrozbě z Ruska zvýšit svou obranyschopnost. Kancléř Friedrich Merz chce z bundeswehru vybudovat nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Podle plánu Německo do roku 2029 postupně zvýší výdaje na obranu na 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Od začátku letošního roku platí nový zákon o vojenské službě, který zavádí plošné odvody a stanovuje cíle počtů nových rekrutů. Pokud se jich nepodaří v daném roce dosáhnout, budou moci poslanci Spolkového sněmu odhlasovat takzvanou povinnou vojenskou službu z potřeby. Od poloviny ledna dostávají osmnáctiletí odvodové dotazníky. Muži ho musejí vyplnit povinně, ženy dobrovolně.

Proti zákonu ve čtvrtek demonstrovali školáci v Berlíně, v Mnichově a dalších velkých městech. Organizátoři uvedli, že se ke školní stávce po celém Německu přidalo zhruba 50 tisíc lidí. V Berlíně pořadatelé hovořili o šesti tisících účastníků, policie ovšem jen o tři tisíce.

Na transparentech v průvodu hlavním městem měli mladí lidé hesla jako "Umírání není součást rozvrhu" nebo "Na frontu s Friedrichem Merzem". Skandovaly se věty jako "Bohatí chtějí válku, mládež chce budoucnost", píše DPA.

Celoněmecká asociace žáků ve čtvrtek uvedla, že mnoho mladých lidí si myslí, že politici rozhodnutí o vojenské službě přijali, aniž by se jich zeptali na názor. Dotkne se přitom právě zejména mladých.

Smoke rises following an explosion, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran
Smoke rises following an explosion, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran
Smoke rises following an explosion, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran

ŽIVĚ Kurdské vedení popírá, že vyslalo ozbrojence do Íránu. Nechce být do konfliktu zataženo

Kurdský region nesmí být zatažen do žádného konfliktu, uvedl ve čtvrtek prezident částečně autonomního iráckého Kurdistánu Barzání. Zároveň podle Reuters popřel, že by kurdská vláda vyslala ozbrojence bojovat po boku USA do Íránu. Prohlášení přišlo krátce poté, co byla zveřejněna zpráva o kurdských bojovnících, kteří se se Spojenými státy radili na možném plánu provést útoky v západním Íránu.

čeští turisté, přílet, návrat, repatriační let, Letiště Václava Havla Praha
čeští turisté, přílet, návrat, repatriační let, Letiště Václava Havla Praha
čeští turisté, přílet, návrat, repatriační let, Letiště Václava Havla Praha

Šílené, složité či drahé. Způsoby "útěku" do Česka z druhého konce světa existují

Místo idylické dovolené přišla cestovatelská noční můra. Desetitisíce Čechů se kvůli napjaté situaci na Blízkém východě zasekly ve světě a horko těžko se dostávají domů. Zatímco se vláda Andreje Babiše (ANO) snaží odbavovat repatriační lety z rizikových oblastí, lidé, kteří se zasekli na druhé straně zeměkoule, si musí poradit sami. Možnosti mají omezené, ale nabízí se několik řešení.

