Tisíce mladých lidí v Německu demonstrovaly proti nové vojenské službě

Tisíce převážně mladých lidí se ve čtvrtek po celém Německu sešly na demonstracích proti novému zákonu o vojenské službě. Za určitých podmínek umožňuje zavést povinnou vojnu. Akce se konala pod heslem Školní stávka proti branné povinnosti, informovala agentura DPA.
Německo se v posledních letech snaží kvůli hrozbě z Ruska zvýšit svou obranyschopnost. Kancléř Friedrich Merz chce z bundeswehru vybudovat nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Podle plánu Německo do roku 2029 postupně zvýší výdaje na obranu na 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Od začátku letošního roku platí nový zákon o vojenské službě, který zavádí plošné odvody a stanovuje cíle počtů nových rekrutů. Pokud se jich nepodaří v daném roce dosáhnout, budou moci poslanci Spolkového sněmu odhlasovat takzvanou povinnou vojenskou službu z potřeby. Od poloviny ledna dostávají osmnáctiletí odvodové dotazníky. Muži ho musejí vyplnit povinně, ženy dobrovolně.
Proti zákonu ve čtvrtek demonstrovali školáci v Berlíně, v Mnichově a dalších velkých městech. Organizátoři uvedli, že se ke školní stávce po celém Německu přidalo zhruba 50 tisíc lidí. V Berlíně pořadatelé hovořili o šesti tisících účastníků, policie ovšem jen o tři tisíce.
Na transparentech v průvodu hlavním městem měli mladí lidé hesla jako "Umírání není součást rozvrhu" nebo "Na frontu s Friedrichem Merzem". Skandovaly se věty jako "Bohatí chtějí válku, mládež chce budoucnost", píše DPA.
Celoněmecká asociace žáků ve čtvrtek uvedla, že mnoho mladých lidí si myslí, že politici rozhodnutí o vojenské službě přijali, aniž by se jich zeptali na názor. Dotkne se přitom právě zejména mladých.
