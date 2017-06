Tisíce lidí vyšly na Slovensku do ulic demonstrovat proti korupci. Dost bylo Fica, skandoval dav

před 29 minutami

Několik tisíc lidí vyšlo na Slovensku do ulic, aby demonstrovalo proti korupci. Kromě Bratislavy se protestovalo také v Košicích a v Praze, kde žije, studuje nebo pracuje mnoho Slováků. Demonstranti pokřikovali hesla proti premiérovi Robertu Ficovi či představitelům jeho koaliční vlády. Fico v reakci uvedl, že vždy respektoval veřejná shromáždění a svobodné vyjadřování názorů. V prohlášení slovenský premiér rovněž napsal, že vítá, že mladí lidé se zajímají o celospolečenská témata.

Bratislava - Slováci opět vyšli do ulic, kde pochodovali ulicemi a demonstrovali proti korupci. Podobně jako při předchozí akci v dubnu i v pondělí přišlo protestní akci ve slovenské metropoli znovu podpořit několik tisíc lidí. Tentokráte byly navíc svolány demonstrace také do Košic a do Prahy, kde žije, studuje nebo pracuje mnoha Slováků. Většinu dřívějších požadavků organizátorů protestní akce slovenská vláda dosud nesplnila.

Demonstranti pokřikovali hesla proti premiérovi Robertu Ficovi či představitelům jeho koaliční vlády. "Dost bylo Fica", "Zloděje nechceme" nebo "Chceme lepší zemi", křičel dav během přesunu ulicemi Bratislavy.

"Zhasíná ve mně naděje, že Slovensko bude zemí, kterou nebude dusit korupce a odkud lidé nebudou utíkat za lepším životem do zahraničí. Už není jenom jeden pochod. Těmto lidem záleží, aby korupce skončila," řekl z podia na jednom z bratislavských náměstí jeden z hlavních organizátorů protestu, středoškolák Dávid Straka.

Fico v reakci uvedl, že vždy respektoval veřejná shromáždění a svobodné vyjadřování názorů. V prohlášení slovenský premiér rovněž napsal, že vítá, že mladí lidé se zajímají o celospolečenská témata.

Ze čtyř požadavků organizátorů pochodu stát zatím splnil pouze jednu, a to zrušení amnestií, jež bránily vyšetřování únosu syna bývalého prezidenta Michala Kováče do ciziny z 90. let. Neuspěli například s návrhem na rezignaci ministra vnitra, policejního prezidenta či speciálního prokurátora kromě jiné za to, že stát prý korupční kauzy zametá pod koberec.

Požadavky studentů podpořili v prohlášení herci činohry Slovenského národního divadla. Podobně jako na dubnovém protestu ani tentokráte na demonstraci v Bratislavě nevystoupili politici. Nejsilnější opoziční strana Svoboda a solidarita protest podpořila. "Ukazuje se, tak jako mnohokrát v historii, že v boji proti zlu neexistují generační rozdíly. V boji proti politické třídě, která si přivlastňuje stát, která působí proti spravedlnosti a právnímu státu, stojí rameno při rameni lidé různého světonázoru, různých povolání i věkových kategorií," napsala strana v prohlášení.

Slovenští studenti také sbírají podpisy pod právně nezávaznou petici s cílem přimět parlament, aby jednat o odvolání ministra vnitra Roberta Kaliňáka a také odvolal speciálního prokurátora Dušana Kováčika, který dohlíží na činnost prokuratury v nejzávažnějších kriminálních případech. V případě, že petici podpoří 100. tisíc osob, bude se jejími požadavky zabývat sněmovna, aniž ale bude muset požadavkům vyhovět.

Na souběžně konaném shromáždění v Košicích, které je po Bratislavě druhým největším městem na pětimilionovém Slovensku, přišly podle médií asi 2000 lidí.