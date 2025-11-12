Zahraničí

Tisíce lidí protestovaly v Bělehradě proti projektu Trumpova zetě, chránili památku

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Tisíce lidí v úterý v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem komplexu budov bývalého generálního štábu vybombardovaného během náletů NATO v roce 1999. Chtějí ho tak chránit před přestavbou na luxusní areál, kterou chystá společnost spojená se zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem. Informovala o tom agentura AP.
Tisíce lidí v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem komplexu budov bývalého generálního štábu vybombardovaného během náletů NATO v roce 1999. | Foto: Reuters

Areál má být zbourán a přestavěn v rámci plánu, který podporuje vláda prezidenta Aleksandara Vučiče. Převážně mladí protestující proto kolem něj nakreslili symbolickou červenou čáru.

Projekt za 500 milionů dolarů (12,1 miliardy korun), který počítá s výstavbou hotelu, kanceláří a obchodů, narazil na tvrdý odpor odborníků v Srbsku i zahraničí, jakož i srbské veřejnosti. Přesto minulý týden srbští zákonodárci schválili speciální zákon, který má stavbu urychlit.

Vučić tvrdí, že projekt posílí ekonomiku a vztahy s americkou administrativou, která uvalila na dovoz ze Srbska clo ve výši 35 procent a zavedla sankce na největší ropnou firmu v Srbsku NIS, kde většinový podíl vlastní Rusko.

Kritici projektu naopak argumentují architektonickým významem budov a poukazují na to, že komplex bývalého generálního štábu jugoslávské armády je symbolem odporu proti bombardování NATO vedenému USA, které je v Srbsku považováno za akt nespravedlivé agrese. Dále je zákon kritizován za to, že podkopává právní systém.

Srbská vláda loni budovám považovaným za vrcholnou ukázku jugoslávské architektury poloviny 20. století odebrala status chráněné kulturní památky a podepsala nájemní smlouvu na 99 let s americkou firmou Affinity Global Development, spojenou s Kushnerem. Projekt ale zpochybnilo vyšetřování prokuratury, zda dokumenty použité k odebrání památkové ochrany nebyly padělané.

Kulturní památka

Protestující požadují, aby byl status kulturní památky obnoven. "Toto je varování, že tyto budovy budeme všichni společně bránit," řekl jeden z protestujících studentů. "Budeme lidským štítem," dodal.

Spor kolem budov se stal důvodem k dalším pouličním protestům, které balkánskou zemí zmítají již více než rok. Jejichž spouštěčem byla původně tragédie v Novém Sadu, kde pád nádražního přístřešku zabil 16 lidí. Demonstranti viní Vučičovu vládu z korupce při zadávání veřejných zakázek a uzurpaci státních institucí.

Budovu bývalého generálního štábu jugoslávské armády těžce poničily letecké útoky Severoatlantické aliance koncem dubna a začátkem května 1999. NATO tehdy v čele se Spojenými státy zahájilo bombardování tehdejší Jugoslávie s cílem zastavit vyhánění etnických Albánců prováděné srbskými silami v Kosovu.

 
