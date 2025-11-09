Tisíce lidí opustily domovy v Osnabrücku kvůli nálezu nevybuchlých bomb z války

Nevybuchlé bomby by měly být zneškodněny nebo odpáleny v průběhu dne. V říjnu byla při průzkumných pracích ve městské čtvrti známé jako Lokviertel nalezena čtyři místa, kde by mohly ležet nevybuchlé bomby z druhé světové války. Práce na jejich odstranění začaly kolem dnešního poledne.
Obyvatelé museli ale opustit své byty už v 7:00 ráno. Práce na zneškodnění bomb úřady krátce přerušily, protože se v evakuační oblasti nacházelo několik lidí, kteří odmítali svůj byt opustit, což vedlo k více než hodinovému zpoždění. Město průběžně o stavu prací informuje na svých stránkách. Stovky lidí zůstávají v evakuačním centru ve škole. Zatím není zcela jasné, jak dlouho potrvá, než se všichni lidé budou moci vrátit do svých domovů, informoval web NDR.