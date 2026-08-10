Tisíce lidí na západě USA a Kanady se musely evakuovat kvůli požárům

Na západě USA hoří více než 40 velkých požárů poháněných rozsáhlým suchem a další zhruba stovka lesních požárů sežehla části západní Kanady. Tisíce lidí byly evakuovány, informuje zpravodajský server CBS News.
Požár Bug nedaleko města Reno v americkém státě Nevada sežehl více než 60 kilometrů čtverečních půdy a rozšířil se nebezpečně blízko k obytným budovám, což o víkendu vedlo k evakuaci tisíců lidí. V Utahu v pátek zahynula dvoučlenná posádka vrtulníku v důsledku havárie při hašení požáru Widemouth 2, který zachvátil oblast o rozloze zhruba 400 kilometrů čtverečních, což odpovídá zhruba 80 procentům území Prahy.
V kanadské provincii Britská Kolumbie, která hraničí s americkým státem Washington, se v noci na pondělí požár Bald Range téměř zdvojnásobil. V oblasti Summerlandu přibližně 240 kilometrů od Vancouveru byla nařízena evakuace zhruba 20 tisíc lidí.
Nejméně 55 osob bylo zachráněno letecky a při pokusu uprchnout ze svého domova podle úřadů zahynula 80letá žena. V sobotu Britská Kolumbie vyhlásila nouzový stav kvůli více než 100 lesním požárům poháněným větrným počasím a suchem. Letošní sezona lesních požárů patří v Kanadě k nejničivějším.
Minulý týden požáry nedaleko města Spokane v americkém státě Washington zničily skoro tisíc budov. Evakuace z oblasti se v neděli zpomalila, ale nejvíce zasažená místa zůstávají uzavřena, zatímco hasiči situaci monitorují kvůli možným skrytým ohniskům. Úřady však ujistily, že se budou snažit umožnit obyvatelům návrat domů co nejdříve.
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Kolumbii zasáhlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, záběry ukazují bortící se katedrálu
Západ Kolumbie v pondělí postihlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, které bylo cítit i v Ekvádoru a v Panamě, informovala agentura AFP s odvoláním na kolumbijskou geologickou službu. Zemětřesení mělo epicentrum v departementu Chocó, jehož guvernérka na sociálních sítích píše o zraněných a vážných škodách. Počty zraněných zatím nejsou známy. Podle agentury Reuters nebylo vydáno varování před tsunami.
Podnikatel podezřelý z objednání bombového útoku na italského novináře je ve vězení
Italské úřady v pondělí oznámily další zatčení v případu bombového útoku na vozidla italského investigativního novináře Sigfrida Ranucciho z loňského října. Z objednání útoku je podezřelý podnikatel Valter Lavitola, považovaný za blízkého spolupracovníka zesnulého italského expremiéra Silvia Berlusconiho, napsala agentura AFP.
ŽIVĚ Ukrajinský útok v Nižněkamsku zabil podle úřadů 13 lidí, mířil na rafinérii
Třináct lidí zemřelo a skoro pět desítek dalších utrpělo zranění při rozsáhlém náletu ukrajinských dronů na Nižněkamsk v Tatarstánu, uvedly úřady v této republice ve středním Rusku. Cílem útoku byl jeden z největších rafinérských komplexů v Rusku, oznámil ukrajinský generální štáb.
Třicet let po vraždě hiphopové legendy stane obviněný před soudem. Ze čtyř podezřelých je naživu už jen on
Téměř třicet let po zastřelení amerického rappera Tupaca Shakura v pondělí výběrem poroty začal soud s Duanem "Keffem D" Davisem obviněným ze zosnování vraždy hiphopové legendy. Informuje o tom agentura AP, podle níž může výběr poroty trvat většinu týdne.
Fukal: Chlácholení Sparty neberu, soupeři nemáš dát takovou šanci. Slavii čeká dilema
Po dvou gólových jízdách doma se Slováckem 5:1 a v Ostravě 4:0 porazila Slavia na vlastní půdě Pardubice jen 2:1 a bála se o výhru do poslední minuty. Náznak určitého poklesu v tom ovšem nevidím.