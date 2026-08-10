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Zahraničí

Tisíce lidí na západě USA a Kanady se musely evakuovat kvůli požárům

ČTK

Na západě USA hoří více než 40 velkých požárů poháněných rozsáhlým suchem a další zhruba stovka lesních požárů sežehla části západní Kanady. Tisíce lidí byly evakuovány, informuje zpravodajský server CBS News.

Canada Wildfires
Lesní požár v oblasti Bald Range v Summerlandu v Britské Kolumbii.Foto: ČTK – DARRYL DYCK
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Požár Bug nedaleko města Reno v americkém státě Nevada sežehl více než 60 kilometrů čtverečních půdy a rozšířil se nebezpečně blízko k obytným budovám, což o víkendu vedlo k evakuaci tisíců lidí. V Utahu v pátek zahynula dvoučlenná posádka vrtulníku v důsledku havárie při hašení požáru Widemouth 2, který zachvátil oblast o rozloze zhruba 400 kilometrů čtverečních, což odpovídá zhruba 80 procentům území Prahy.

V kanadské provincii Britská Kolumbie, která hraničí s americkým státem Washington, se v noci na pondělí požár Bald Range téměř zdvojnásobil. V oblasti Summerlandu přibližně 240 kilometrů od Vancouveru byla nařízena evakuace zhruba 20 tisíc lidí.

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Nejméně 55 osob bylo zachráněno letecky a při pokusu uprchnout ze svého domova podle úřadů zahynula 80letá žena. V sobotu Britská Kolumbie vyhlásila nouzový stav kvůli více než 100 lesním požárům poháněným větrným počasím a suchem. Letošní sezona lesních požárů patří v Kanadě k nejničivějším.

Minulý týden požáry nedaleko města Spokane v americkém státě Washington zničily skoro tisíc budov. Evakuace z oblasti se v neděli zpomalila, ale nejvíce zasažená místa zůstávají uzavřena, zatímco hasiči situaci monitorují kvůli možným skrytým ohniskům. Úřady však ujistily, že se budou snažit umožnit obyvatelům návrat domů co nejdříve.

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