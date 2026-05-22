Tisíce Kubánců vyšly do ulic. Kvůli obvinění Castra protestují proti Spojeným státům

Tisíce Kubánců v pátek vyrazily v Havaně demonstrovat proti Spojeným státům, které tento týden obvinily dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra z vraždy kvůli sestřelení dvou malých letadel kubánskou armádou v únoru 1996. Do protestu se zapojilo i vedení země včetně prezidenta Miguela Díaze-Canela, napsala agentura Reuters. Sám čtyřiadevadesátiletý Castro nedorazil.
Havana označila krok amerických úřadů za záminku k invazi na ostrov v době, kdy prezident Donald Trump stupňuje tlak na kubánský komunistický režim.
Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche ve středu oznámil, že Castro čelí obvinění kvůli sestřelení letadel, která vypravila americko-kubánská skupina Brothers to the Rescue, jež v 90. letech pomáhala zachraňovat Kubánce snažící se na vratkých člunech emigrovat do USA. Castro byl v době události ministrem obrany.
Díaz-Canel podle agentury AP v reakci na krok Washingtonu uvedl, že vznesených obvinění lituje a že USA překrucují události z roku 1996. Řekl, že obvinění považuje za politické manévry. Kubánská vláda v prohlášení ve státní televizi obvinění vůči Castrovi rozhodně odmítla a označila je za podvržená.
Nesouhlas s americkým postupem dnes přišly vyjádřit tisíce lidí, které se před americkou ambasádou v Havaně shromáždily již krátce po východu slunce, po 7:00 místního času.
„Hrdinové národa se neznevažují, historie a tradice se neuráží bez odezvy. Ne na Kubě,“ uvedl před demonstrací současný kubánský vůdce na síti X. Na stejnou síť později umístil i video z protestů.
USA v posledních měsících vystupňovaly tlak vůči kubánskému režimu a objevují se spekulace o možné americké intervenci na ostrově. Trump ve středu pohrozil, že Spojené státy nebudou ve své blízkosti tolerovat nepřátelský stát, který poskytuje útočiště zahraničním nepřátelským vojenským, rozvědným a teroristickým operacím.
Policie obvinila mladíka z vraždy studentky v Pardubicích, dívka podlehla zraněním
V Pardubicích se ve čtvrtek odehrál děsivý konflikt, který skončil napadením, těžkým zraněním a následně i smrtí. O události zatím víme jen dílčí informace: podle prvních zpráv šlo o útok nožem, při kterém starší spolužák pobodal dívku. Policie ho zadržela a školu, u níž se událost odehrála, dokonce evakuovala. Mladík byl v pátek obviněn z vraždy.
ŽIVĚ Zelenskyj přijede na summit NATO v Ankaře, oznámil Rutte
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v červenci zúčastní summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Na tiskové konferenci po pátečním zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku to oznámil generální tajemník NATO Mark Rutte. Šéf aliance už v minulosti uvedl, že summit v Ankaře se zaměří hlavně na Ukrajinu a na to, aby zůstala co nejsilnější.
Situaci bereme vážně. Bělorusko je hrozba, říká vysoký ukrajinský důstojník
Ukrajinská televizní stanice Kanál 24 přinesla rozhovor s jedním z nejuznávanějších ukrajinských vojenských důstojníků a zástupcem vedoucího prezidentské kanceláře Pavlem Palisou. Řeč přišla nejen na potenciální hrozbu ze sousedního Běloruska, ale i na aktuální situaci na bojišti nebo rostoucí schopnosti ukrajinské armády.
Jak obvykle končívají války jako ta na Ukrajině? A co USA s Íránem? Expert vysvětluje
Válka na Ukrajině na pokraji patu. „Ruská armáda si udržuje strategickou a operační výhodu, ačkoli ukrajinské ozbrojené síly jsou díky západní pomoci lepší v taktickém průzkumu,“ uvádí ve své čtvrtletní zprávě zvláštní americký inspektor pro operaci Atlantic Resolve na posílení obrany Evropy.
ŽIVĚ Sjezd sudetských Němců dělí Česko, v Brně se protestuje. Södera čeká ožehavá mise
Sjezd sudetských Němců, který v pátek začal v Brně a v Česku se koná poprvé, rozděluje českou společnost. V pátečním článku to napsala veřejnoprávní stanice ARD. Podle bavorského rozhlasu BR vyvolal sjezd v Česku spory a bavorského premiéra Markuse Södera, který se na něj chystá, čeká ožehavá mise. Několik set odpůrců sjezdu již od rána demonstruje na výstavišti v Brně.