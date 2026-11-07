Tisíce kilometrů od fronty rostou nové hřbitovy. Známe počty padlých, o kterých Rusko mlčí

Aktivní frontová linie na Ukrajině je dlouhá 1200 kilometrů a široká 15 až 20 kilometrů. Na tomto území podle Ukrajinců Rusové nyní ztrácejí přibližně dva tisíce vojáků denně. Nezávislý projekt webu Mediazona a ruská redakce BBC napočítaly už přes 283 tisíc mrtvých. Ti pocházejí převážně z nižších sociálních vrstev v Rusku. Číslo ale bude podle odhadů ještě mnohem vyšší.
Před několika měsíci se objevily zprávy, že Rusové utratí 115 milionů rublů za to, aby v přístavním městě Vladivostok skoro sedm tisíc kilometrů od ukrajinské fronty vznikl nový hřbitov. Ten dosavadní už nestačil.
Přes velkou vzdálenost a časovou náročnost odsud cestu až na ukrajinskou frontu podstoupily přinejmenším tisíce ruských vojáků. Cesta vlakem přitom odhadem zabere asi 10 dní. Letadlem jenom do Moskvy je to devět hodin.
Podle dat projektu 200.media Mediazony a ruské redakce BBC se jich minimálně 826 domů vrátilo v hermeticky uzavřené zinkové rakvi. Jako „Gruz 200“, jak se v Rusku slangově označuje mrtvý voják.
Díky novému hřbitovu mají ale obyvatelé Vladivostoku dost prostoru pro nové oběti války na Ukrajině. Ta trvá už více než čtyři a půl roku a Rusové ji nazývají „speciální vojenskou operací“.
Více mrtvých, větší hřbitovy
Námořní hřbitov ve Vladivostoku po zhruba tisíci dnech války v prosinci 2024 navštívili reportéři nezávislého deníku Novaja Gazeta a popsali to, že v takzvané Aleji hrdinů už tehdy nebylo dost prostoru pro další vojenské hroby. Od té doby se prostor několikrát rozšiřoval.
Vladivostok je však pouze kapkou v moři a ukazuje na větší trend. Ruská města – a hřbitovy a památníky v nich – dohnala válka.
Podobně se v polovině letošního října objevily zprávy, že starosta města Iževsk v Udmurtské republice v evropské části Ruska podepsal dokument o zřízení nové části hřbitova Chochrjakovskoje-2. Místo je určeno k pohřbu a uctění památky zesnulých vojáků.
Nejde přitom jen o prostory na pohřbívání, docházejí také místa pro památníky: například web Radia Svobodná Evropa v létě psal, že úřady v Čulymském okrese Novosibiřské oblasti odhalily další pamětní desku na pomníku v Parku vítězství. Už v té době byl počet obyvatel okresu zabitých na Ukrajině 11krát vyšší než celkové místní ztráty v Afghánistánu, Čečensku a Sýrii.
Úřady už musely několikrát rozšířit památníky i na Sovětském náměstí v Solněčnogorsku nedaleko od Moskvy.
Přes dva miliony lidí jsou vyřazeny z boje
Odhady o počtu ruských ztrát se liší v závislosti na zdroji. Britský týdeník The Economist ve své analýze z konce října odhaduje, že ruská armáda v současné válce ztratila až 2,1 milionu vojáků. Počítá přitom ty, kteří jsou vojenskou terminologií takzvaně vyřazeni z boje. Kromě mrtvých tedy i zranění.
Podle analýzy zemřelo 374 tisíc až 770 tisíc ruských vojáků. Jen během října měla ruská armáda podle ukrajinských odhadů přijít o přibližně 54 tisíc mužů.
Výše zmíněný projekt 200.media k 23. říjnu zase ve svém seznamu eviduje 282 993 mrtvých. Jde ale ovšem pouze o ty, jejichž smrt se novinářům a dobrovolníkům podařilo ověřit minimálně ze dvou zdrojů.
Jak na síti X připomíná OSINT analytik Vitaly, tato čísla nejsou úplná. Kvůli ruské cenzuře v nich není také zahrnutá velká část ruských ztrát z let 2025 a 2026.
Přesto to vypadá, že rok 2026 by mohl být nejkrvavějším za celou válku.
Smrt kvůli penězům
Data ukazují, že mrtví pocházejí ze všech 85 ruských regionů. Čím vyšší míra chudoby v regionu, tím zpravidla vyšší ztráty na životech. Zatímco Moskva a velká města jsou zasažené méně, mezi nejvíce postižené oblasti patří například Tuva, Burjatsko nebo Zabajkalský kraj.
Na druhou stranu to neplatí úplně absolutně, extrémně nízké ztráty jsou sice ve dvou největších městech – tedy Moskvě a Petrohradu, ale také v republikách Severního Kavkazu.
„Nejlepší způsob, jak může rodina vyřešit své finanční problémy, je poslat otce a manžela zemřít do války," řekl loni pro Aktuálně.cz ruský ekonom Igor Lipsic. Vojáci si podle něj přijdou na peníze, které by si normálně nevydělali za celý život.
Válka tak prohlubuje sociální nerovnost: chudší obyvatelé Ruska jsou častěji motivováni finančními odměnami ke vstupu do armády a jejich rodiny následně nesou větší část lidských ztrát.
„Peníze jsou sice nejdůležitějším faktorem, ale existují i další faktory. Účast ve válce je obecně v mnoha částech ruské společnosti vnímána jako něco pozitivního a vlasteneckého,“ vysvětloval v loňském rozhovoru zase německý analytik Janis Kluge.
Důvodů je ale podle něj víc: na ruské muže je vyvíjen všemožný tlak. Když jsou například součástí nějakého vyšetřování, tak jim úřady nabízí, že se očistí, když podepíšou smlouvu s ministerstvem obrany.
Typický ruský voják
Typickým padlým ruským vojákem pak už dávno není dvacetiletý profesionální voják, ale muž ve věku kolem čtyřiceti let, který před válkou neměl s armádou nic společného. Mezi nově naverbovanými dobrovolníky umírají nejčastěji muži ve věku 42 až 45 let.
Podle přehledných dat jsou ale padlí i mezi o generaci staršími lidmi. Nad 63 let je v seznamu více než tisícovka lidí. Pěti mužům, kteří se z ukrajinské fronty nevrátili, bylo mezi 69 a 71 lety.
Oficiální údaje o vlastních ztrátách Rusko téměř nezveřejňuje, Ukrajina je poskytuje jen příležitostně. Čísla obou stran jsou proto obtížně ověřitelná a nezávislé odhady se často výrazně liší.
Naposledy uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v červenci, že od začátku ruské invaze padlo přibližně 50 tisíc ukrajinských vojáků a dalších 400 tisíc utrpělo zranění.
K začátku listopadu eviduje projekt UA Losses 106 285 jmenovitě potvrzených mrtvých ukrajinských vojáků.
O vysokých ztrátách hovořil v sobotu také americký ministr zahraničí Marco Rubio. Ten uvedl, že každý měsíc zemře zhruba 20 tisíc ruských vojáků. „Je to velmi smrtící a destruktivní válka,“ řekl šéfdiplomat. Varoval, že každý další měsíc bojů ztíží případnou rekonstrukci Ukrajiny.
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