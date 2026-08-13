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Zahraničí

Tisíce Kanaďanů podepsaly petici k vyhoštění amerického velvyslance, hrozil podle nich anexí

ČTK

Petice vyzývající k vyhoštění amerického velvyslance v Kanadě Petea Hoekstry získala více než 70 tisíc podpisů, informuje ve čtvrtek zpravodajský web BBC. Podle signatářů se Hoekstra opakovaně vměšuje do kanadské politické debaty a „normalizoval hrozby Trumpovy administrativy“ ohledně anexe Kanady Spojenými státy.

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Petice, kterou iniciovala žena z Calgary, rovněž vyjadřuje obavy ohledně setkání ve Washingtonu mezi představiteli amerického ministerstva zahraničí a některými obyvateli Alberty, kteří usilují o odtržení provincie od Kanady. (Ilustrační foto)Foto: Bára Sobotková
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Americká ambasáda v Kanadě na žádost BBC o komentář odpověděla, že o petici ví, ale odmítla věc komentovat.

Kanada a USA v současné době vedou intenzivní obchodní jednání s cílem dosáhnout dohody předtím, než příští středu vstoupí v platnost nová americká cla.

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Petice, kterou iniciovala žena z Calgary, rovněž vyjadřuje obavy ohledně setkání ve Washingtonu mezi představiteli amerického ministerstva zahraničí a některými obyvateli Alberty, kteří usilují o odtržení provincie od Kanady. Požaduje, aby byl velvyslanec Hoekstra odvolán ze své funkce a aby parlamentní výbor prošetřil „diplomatické zasahování USA do vnitřních záležitostí Kanady“.

Hoekstra je zastáncem obchodní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa a tvrdí, že jejím cílem je zajistit bezpečí a prosperitu Američanů. O Trumpově nápadu, že by se Kanada mohla stát 51. státem USA, což Kanada důrazně odmítá, Hoekstra řekl, že o tom lze vést skvělou debatu.

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Později letos bude petice předmětem jednání v kanadském parlamentu. Dolní sněmovna umožňuje Kanaďanům podávat petice a v daném okamžiku jsou jich spuštěny desítky. Jakmile je petice, kterou musí podat osoba s trvalým pobytem v Kanadě, schválena poslancem, je zveřejněna na webových stránkách parlamentu. Pokud dosáhne alespoň 500 platných podpisů, je poté předložena v Dolní sněmovně a vláda je povinna na ni reagovat.

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