Tisíce demonstrantů pokojně vyšly do ulic Paříže i dalších francouzských měst

Do ulic Paříže a několika dalších francouzských měst ve čtvrtek pokojně vyšlo několik tisíc demonstrantů. Protestovali především studenti a další mladí lidé, kteří již několik týdnů na demonstracích požadují zlepšení stavu školství, píší francouzská média. Další protesty by se mohly konat v sobotu.
Pařížskou demonstraci nejdříve úřady zakázaly, jejich rozhodnutí ale zrušil správní soud. Po jeho verdiktu úřady vydaly nový zákaz, který znemožnil pochod ulicemi francouzské metropole.
"Je to pokus omezit právo demonstrovat," řekla novinářům představitelka pořadatelů Coppélia Moreauová. Nakonec se tedy shromáždění konalo ve 13. pařížském obvodu, kam přišlo několik tisíc mladých.
Protestující poukazovali na nedostatky ve školství i na neradostné vyhlídky studentů. "Není zapotřebí slzného plynu, aby naše budoucnost vypadala neutěšeně," stálo na jednom z transparentů.
Stovky především středoškoláků demonstrovaly v dalších francouzských městech. Ani v těchto případech policie neprovedla větší zásahy proti shromážděným.
Minulou sobotu ve Francii vyšlo do ulic protestovat proti zdražování 550 tisíc až 800 tisíc lidí. K akcím se přidali i studenti. Na okraji shromáždění v Paříži a dalších městech se odehrály jedny z největších pouličních střetů v posledních letech.
V reakci na to francouzský prezident Emmanuel Macron dal ve čtvrtek najevo, že úřady budou častěji demonstrace zakazovat.
Mohlo by vás také zajímat: Trumpův tlak na Kyjev sílí. Šokoval svým vzkazem, smrtelným útokům navzdory
Video pobouřilo Česko. „Doživotně bez řidičáku,“ volají lidé za zbití ženy na D6
Jen pár hodin stačilo, aby video brutálního útoku na dálnici D6 nasbíralo miliony zhlédnutí a vyvolalo bouřlivé reakce. Řidič Volkswagenu Touareg u Jesenice vybrzdil a surově zbil ženu, která jela v úseku s omezenou rychlostí podle předpisů. Útok zachytila palubní kamera, kterou držela osmiletá dcera. Lidé v tisících komentářů požadují pro agresora jediné: vězení a doživotní zákaz řízení.
ŽIVĚ Ukrajina chce na summit G20 kvůli míru. Zelenskyj zatím marně čeká na pozvání
Ukrajina je připravena k mírovým jednáním během summitu skupiny G20 ve Spojených státech, ale žádné pozvání dosud nedostala, řekl ve čtvrtek novinářům ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury Reuters. Summit G20 se má konat v polovině prosince v resortu amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floridě.
Ve Francii poprvé zjistili virus Shamonda u člověka. Nakažený zemřel
Francouzské zdravotnické úřady poprvé zaznamenaly virus Shamonda u člověka. Nakažený šedesátník později zemřel. Úřady ale uvedly, že v současnosti nevidí riziko pro širší populaci.
Musk údajně investoval miliardu dolarů do mediální skupiny Skydance
Americký miliardář Elon Musk investoval zhruba miliardu dolarů (téměř 22 miliard korun) do mediální skupiny Skydance, která nedávno vznikla spojením společností Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery. Informoval o tom zpravodajský server Semafor s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
Olomouc povstala z popela. Žalostnou sérii uťala domácím obratem ve třetí třetině
Hokejisté Olomouce poprvé v sezoně naplno bodovali na domácím ledě, když v předehrávce 13. extraligového kola zdolali Mladou Boleslav 4:2. Hanáci s přispěním dvou gólů Jakuba Navrátila otočili vývoj ve třetí třetině, v níž vstřelili všechny čtyři branky, a přerušili sérii sedmi zápasů bez bodového zisku.