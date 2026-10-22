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Tisíce demonstrantů pokojně vyšly do ulic Paříže i dalších francouzských měst

ČTK
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Do ulic Paříže a několika dalších francouzských měst ve čtvrtek pokojně vyšlo několik tisíc demonstrantů. Protestovali především studenti a další mladí lidé, kteří již několik týdnů na demonstracích požadují zlepšení stavu školství, píší francouzská média. Další protesty by se mohly konat v sobotu.

Demonstrators take part in a protest organised by student collectives and trade unions in Paris
Demonstrant čte knihu vsedě na ulici před příslušníky četnictva během protestu, který v Paříži ve Francii 22. října 2026 uspořádaly studentské kolektivy a odbory.Foto: REUTERS – Abdul Saboor
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Pařížskou demonstraci nejdříve úřady zakázaly, jejich rozhodnutí ale zrušil správní soud. Po jeho verdiktu úřady vydaly nový zákaz, který znemožnil pochod ulicemi francouzské metropole.

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"Je to pokus omezit právo demonstrovat," řekla novinářům představitelka pořadatelů Coppélia Moreauová. Nakonec se tedy shromáždění konalo ve 13. pařížském obvodu, kam přišlo několik tisíc mladých.

Protestující poukazovali na nedostatky ve školství i na neradostné vyhlídky studentů. "Není zapotřebí slzného plynu, aby naše budoucnost vypadala neutěšeně," stálo na jednom z transparentů.

Stovky především středoškoláků demonstrovaly v dalších francouzských městech. Ani v těchto případech policie neprovedla větší zásahy proti shromážděným.

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Minulou sobotu ve Francii vyšlo do ulic protestovat proti zdražování 550 tisíc až 800 tisíc lidí. K akcím se přidali i studenti. Na okraji shromáždění v Paříži a dalších městech se odehrály jedny z největších pouličních střetů v posledních letech.

V reakci na to francouzský prezident Emmanuel Macron dal ve čtvrtek najevo, že úřady budou častěji demonstrace zakazovat.

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