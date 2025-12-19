Tisíc traktorů vs. EU: Brutální střety u Evropského parlamentu

Hořící pneumatiky, dopravní kolaps a střety s policií. Brusel ve čtvrtek ochromily protesty téměř deseti tisíc farmářů, kteří vyšli do ulic proti změnám ve společné zemědělské politice EU a plánované obchodní dohodě s jihoamerickým blokem Mercosur.
Podle zemědělců dohoda v současné podobě nedostatečně chrání evropský trh. Ve společném prohlášení, pod kterým je podepsáno devět evropských organizací z agropotravinářského sektoru, jejich zástupci upozornili, že navrhovaná ochranná opatření nejsou schopna zabránit narušení trhu a zároveň nezajišťují rovné podmínky pro evropské zemědělce a výrobce.
Většina farmářů se účastnila převážně poklidného pochodu evropskou čtvrtí belgické metropole, situace se však vyhrotila před budovou Evropského parlamentu, kde došlo ke konfliktům s policií.
Farmáři před budovou zapálili hranici z pneumatik a sena a po těžkooděncích dohlížejících na protest začali házet brambory. Bezpečnostní složky v reakci zakročily slzným plynem a vodními děly. Podle stanice France24 navíc část výtržníků rozbíjela okna budovy parlamentu.
„Jsme tady, abychom řekli ,ne' dohodě s Mercosurem. Máme dojem, že Ursula dnes chce prosadit svou a vnutit nám své zákony,“ řekl agentuře AFP belgický producent mléka Maxime Mabille.
Zemědělci, zejména ve Francii, se obávají, že otevření trhu povede k přílivu levnějších zemědělských produktů z Brazílie a dalších jihoamerických zemí, kterým nebudou schopni cenově konkurovat.
Předsedkyně Evropské komise Ursula Von der Leyenová původně plánovala o víkendu odletět do Brazílie a dohodu podepsat. Po tlaku Francie, ke které se následně připojila i Itálie, však ve čtvrtek oznámila, že podpis bude odložen nejméně do ledna.
Podle diplomatických zdrojů s tím souhlasil i brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, který vyšel vstříc požadavkům italské premiérky Giorgii Meloniové. Ta chce mít jistotu, že italští farmáři nebudou ohroženi dovozem levného drůbežího a hovězího masa z Jižní Ameriky.
Meloniová zároveň uvedla, že Itálie je připravena dohodu podpořit, pokud se tyto sporné otázky vyřeší. Obchodní dohoda s Mercosurem, který sdružuje Brazílii, Argentinu, Paraguay, Uruguay a Bolívii, se připravovala čtvrt století. Z hlediska snižování cel by se jednalo o největší obchodní ujednání v historii Evropské unie.
