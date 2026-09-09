Tisíc patriotů pro Ukrajinu! Tohle je dohoda, o kterou Kyjev bojoval

Jeden tisíc raket do systému Patriot – to je číslo, které má ochránit ukrajinské nebe před ruskými balistickými střelami. Podpis přelomové dohody s partnery oznámil v úterý ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara na zasedání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny. Patrioty jsou jedinou efektivní obranou proti ruským balistickým střelám.
„Uzavíráme s našimi partnery smlouvy na dodávku přibližně 1000 raket pro systémy Patriot s využitím půjčky od EU,“ uvedl Chmara. Vyzval partnery, aby do listopadu schválili potřebná rozhodnutí o financování, a posílili tak bojové schopnosti a protivzdušnou obranu Ukrajiny pro nadcházející zimu.
Chmara ale přiznal, že většina těchto raket dorazí až v průběhu několika příštích let. Kyjev proto už nyní žádá partnery, aby mu poskytli střely ze svých stávajících zásob dříve, než v nadcházejících letech dorazí nové dodávky. Plán je takový, že za současné uskladněné střely dostanou spojenci v budoucnu nově vyrobené a modernější v rámci ukrajinských kontraktů.
Úsilí navazuje na rozhodnutí Evropské komise, která schválila první oficiální žádost Ukrajiny o financování amerických záchytných raket Patriot prostřednictvím úvěru EU na podporu Ukrajiny ve výši 104,4 miliardy dolarů. Kyjev požádal celkově o více než 2,3 miliardy dolarů.
Systém Patriot je pro Ukrajinu zcela klíčový, protože jako jediný prostředek v její výzbroji dokáže spolehlivě ničit ruské hypersonické a balistické střely (například Iskander-M či Kindžal). Tyto těžké rakety představují hlavní nástroj Moskvy k ničení ukrajinské kritické infrastruktury a energetické sítě.
Ukrajinci ale čelí jejich kritickému nedostatku. Západní zbrojovky zvládají vyprodukovat jen necelou tisícovku střel ročně, zatímco válka na Blízkém východě „spálila“ dvě třetiny amerických rezerv během jediného půlroku a přinutila Washington veškeré dodávky prioritně nasměrovat do Perského zálivu.
Výroba technologicky složitých záchytných raket je dlouhodobý a složitý proces. Americký Lockheed Martin navýšil výrobu ze 350 kusů v roce 2021 na cca 600–650 kusů ročně. Cílem je dosáhnout tempa 2000 raket ročně, nicméně toho dosáhne až na přelomu let 2027–2028. V německém Schrobenhausenu vzniká nová výrobní linka v rámci evropské zakázky NATO na 1000 raket. První sériově vyrobené kusy z této továrny ale sjedou z linky až příští rok.
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