Přeskočit na obsah
Benative
9. 9. Daniela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Tisíc patriotů pro Ukrajinu! Tohle je dohoda, o kterou Kyjev bojoval

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Jeden tisíc raket do systému Patriot – to je číslo, které má ochránit ukrajinské nebe před ruskými balistickými střelami. Podpis přelomové dohody s partnery oznámil v úterý ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara na zasedání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny. Patrioty jsou jedinou efektivní obranou proti ruským balistickým střelám.

Russia Ukraine War
Patrioty jsou jedinou efektivní obranou proti ruským balistickým střelám, bez nich je ukrajinské nebe prakticky děravé. To dokazují i poslední masivní útoky Rusů na Kyjev.Foto: AP – Efrem Lukatsky
Reklama

„Uzavíráme s našimi partnery smlouvy na dodávku přibližně 1000 raket pro systémy Patriot s využitím půjčky od EU,“ uvedl Chmara. Vyzval partnery, aby do listopadu schválili potřebná rozhodnutí o financování, a posílili tak bojové schopnosti a protivzdušnou obranu Ukrajiny pro nadcházející zimu.

FILE PHOTO: A newly appointed Ukrainian Defence Minister Yevhenii Khmara attends a session of the Ukrainian parliament in Kyiv
„Uzavíráme s našimi partnery smlouvy na dodávku přibližně 1000 raket pro systémy Patriot s využitím půjčky od EU,“ uvedl nový ukrajinský ministr obrany Chmara. Foto: REUTERS – Stringer

Chmara ale přiznal, že většina těchto raket dorazí až v průběhu několika příštích let. Kyjev proto už nyní žádá partnery, aby mu poskytli střely ze svých stávajících zásob dříve, než v nadcházejících letech dorazí nové dodávky. Plán je takový, že za současné uskladněné střely dostanou spojenci v budoucnu nově vyrobené a modernější v rámci ukrajinských kontraktů.

Úsilí navazuje na rozhodnutí Evropské komise, která schválila první oficiální žádost Ukrajiny o financování amerických záchytných raket Patriot prostřednictvím úvěru EU na podporu Ukrajiny ve výši 104,4 miliardy dolarů. Kyjev požádal celkově o více než 2,3 miliardy dolarů.

Související

Systém Patriot je pro Ukrajinu zcela klíčový, protože jako jediný prostředek v její výzbroji dokáže spolehlivě ničit ruské hypersonické a balistické střely (například Iskander-M či Kindžal). Tyto těžké rakety představují hlavní nástroj Moskvy k ničení ukrajinské kritické infrastruktury a energetické sítě.

Reklama
Reklama

Ukrajinci ale čelí jejich kritickému nedostatku. Západní zbrojovky zvládají vyprodukovat jen necelou tisícovku střel ročně, zatímco válka na Blízkém východě „spálila“ dvě třetiny amerických rezerv během jediného půlroku a přinutila Washington veškeré dodávky prioritně nasměrovat do Perského zálivu.

Související

Výroba technologicky složitých záchytných raket je dlouhodobý a složitý proces. Americký Lockheed Martin navýšil výrobu ze 350 kusů v roce 2021 na cca 600–650 kusů ročně. Cílem je dosáhnout tempa 2000 raket ročně, nicméně toho dosáhne až na přelomu let 2027–2028. V německém Schrobenhausenu vzniká nová výrobní linka v rámci evropské zakázky NATO na 1000 raket. První sériově vyrobené kusy z této továrny ale sjedou z linky až příští rok.

Mohlo by vás zajímat: Utajené Patrioty v kukuřici. Odpalují jediné střely proti ruským raketám.

Utajené Patrioty v kukuřici. Odpalují jediné střely proti ruským raketám. | Video: nexta_tv
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Senior,Couple,Looking,At,House,Flipped,Over,With,Heap,Us
Senior,Couple,Looking,At,House,Flipped,Over,With,Heap,Us
Senior,Couple,Looking,At,House,Flipped,Over,With,Heap,Us

Éra levných úvěrů skončila. Sazby hypoték jsou nejvýš za dva roky

Průměrná sazba hypoték počátkem září meziměsíčně stoupla o 0,09 procentního bodu na 5,51 procenta. Zvýšila se pošesté v řadě a dostala se nejvýše od léta 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama