Masový útok na letiště v režii AI. Tajný plán měl Putina donutit složit zbraně

Uzavřít moskevská letiště a znemožnit tak Moskvanům cestování. Znepříjemnit život úředníkům, byznysmenům a oligarchům. To měl být klíčový prvek tajného ukrajinského plánu na to, jak donutit Putina k ukončení války. Jeho prostředkem se měly stát poprvé v dějinách roje autonomních dronů vybavených naváděcími systémy umělé inteligence, které by vyhledávaly a zasahovaly své cíle bez lidského pilota.
Prezident Zelenskyj měl podle zdrojů amerického magazínu The Atlantic pochybnosti. Obával se, že autonomní drony by mohly zasáhnout civilní dopravní letadlo a zabít nevinné civilisty. Povolil ale, aby přípravy na údery pokračovaly. Pokud by byl plán realizován, znamenal by děsivý milník v historii vojenství, píše The Atlantic. Ještě nikdo neprovedl masový útok řízený plně umělou inteligencí.
Dron řízený umělou inteligencí by Ukrajince zbavil hlavního problému – tedy, jak na tak dlouhou vzdálenost řídit bezpilotní letoun. Rádiové signály umí Rusové rušit, navádění po internetu vyřeší jednoduše jeho vypnutím nad cílem, když uvidí, že se drony blíží. Prosbu o použití Starlinku k útokům nad Ruskem jeho majitel Elon Musk odmítl.
Umělá inteligence je řešením, ale přináší morální a právní dilemata. Zatímco dosud dron na cíl navedl člověk, nyní musí sama umělá inteligence vyhodnotit, zda je pod ní opravdu letiště, nebo třeba nemocnice.
Ukrajina operace proti ruským letištím provádí už dlouho, ale vždy si vynutila jen jejich krátkodobé uzavření. Jen loni v červenci to bylo 114krát. Šlo však obvykle jen o několik hodin. Nyní chtěli Ukrajinci Moskvu odříznout od letecké dopravy dlouhodobě, aby Rusové nemohli odlétat na své oblíbené destinace do Turecka, Dubaje nebo Thajska.
Operace dostala název M&Ms, coby odkaz na množství malých a levných dronů, které by mise vyžadovala. Aby operace zahltila ruskou protivzdušnou obranu, musela by na letiště v Moskvě a jejím okolí posílat až 1000 dronů za noc. Už nyní jsou Ukrajinci schopni poslat nad Moskvu v jednu noc až 600 dronů. Drtivou většinu z nich ale ruská protivzdušná obrana sestřelí.
Plánování operace bylo zastaveno v červenci, kdy Zelenskyj náhle propustil jejího hlavního strůjce, ministra obrany Mychajla Fedorova. Nyní je na jeho nástupci Jevheniji Chmarovi, zda se plánu chopí. Analytici ale upozorňují, že bývalý důstojník Chmara bude méně náchylný věřit na jeden zázračný prostředek k ukončení války než jeho předchůdce, technologický mág Fedorov.
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