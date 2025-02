Tinder a Hinge nejsou bezpečné. Podle novinářek rezignovaly na blokování predátorů

Seznamovací aplikace jako Tinder nebo Hinge zneužívají sexuální predátoři. Domlouvají si na nich schůzky i po desítkách nahlášených případů sexuálního napadení. Obejít bezpečnostní pojistky online seznamek je totiž relativně jednoduché, zjistili americké investigativní novinářky. Společnost Match Group, která řadu aplikací provozuje, podle zaměstnanců na lepší zabezpečení rezignovala.

Mladá žena z Denveru se přes aplikaci Hinge sešla na rande s usměvavým doktorem. "Netušila, že společnost provozující aplikaci už věděla o dvou oznámeních obviňujících muže ze znásilnění," píšou v úvodu rozsáhlé investigativy novinářky. Jejich osmnáctiměsíční pátrání minulý čtvrtek publikoval britský deník The Guardian.

Po rande skončili u třicetiletého kardiologa doma. Nabídl ženě drink. "Po napití začala ztrácet kontrolu nad svým tělem. S rozmazaným viděním padla na zem," pokračují novinářky v líčení. Doktor se ji následně pokusil znásilnit, žena ale dokázala utéct a na ulici chytit taxi. Až doma ztratila vědomí. Jak přišla k sobě, okamžitě muže v aplikaci Hinge nahlásila.

Hinge, spolu s celou řadou dalších seznamovacích aplikací, mezi nimi například celosvětově nejpopulárnější Tinder, vlastní společnost Match Group. Ta ve svém oficiálním dokumentu k bezpečnostní politice, platném už v době popsaného incidentu, uvádí, že po nahlášení "stáhne všechny účty spojené s nahlášeným uživatelem napříč svými platformami".

Útočník Stephen Matthews si však přes aplikaci domluvil schůzku s ženou z Denveru, přestože byl nahlášen pouhé čtyři dny předtím. O týden později byl nahlášen znovu, tentokrát šla ale oběť na policii. "Žádná z žen netušila, že společnost věděla o Matthewsovu násilném jednání roky, poprvé byl nahlášen už v roce 2020, tedy tři roky před dosud popsanými incidenty," píše The Guardian.

Matthewse nakonec z aplikací dostalo pryč až to, když jej policie o dva měsíce zadržela. Soud jej následně odsoudil ke 158 letům až doživotí za mřížemi.

Aplikace dnes stále nejsou bezpečné, tvrdí novinářky. Samy bezpečnostní pojistky testovaly téměř rok. Průběžně vytvářely profily na Tinderu, které následně nahlásily za sexuální napadení, a účty byly rychle zablokovány.

"Po zablokování jsme začaly zkoušet, jak těžké je pro ty samé uživatele vytvořit nový účet," popisují. Opakovaně dokázaly založit na stejných aplikacích nové účty se shodnými údaji, jmény a fotkami, jaké použily pro již zablokované účty. Stejně tak mohly založit po stažení z Tinderu ty samé účty napříč jinými aplikacemi Match Group.

Všechny metody, jak bezpečnostní prvky obejít, našly novinářky popsané na internetu. Žádná přitom nevyžadovala od uživatele nijak významné technologické schopnosti. Společnost Match Group přesto ve svém vyjádření ujišťuje, že využívá špičkové metody pro zajištění bezpečnosti. "Každý si zaslouží bezpečí a respekt. Jsme odhodlaní pracovat na tom, aby randění na našich platformách i mimo ně bylo co nejbezpečnější," tvrdí firma.

Odlišně ale mluví současní i stávající zaměstnanci, které novinářky oslovily. Interní dokumenty, ke kterým získaly přístup, podle nich také obsahují informace o stovkách vážných případů sexuálního napadení. "Nemyslím si, že seznamovací aplikace jsou dostatečně bezpečné, a do budoucna to bude horší. Doufám, že nakonec zmizí," řekl pro deník The Guardian Michael Lawrie.

Lawrie vedl téměř deset let bezpečnostní tým internetové seznamky OKCupid, jedné z aplikací Match Group. Popisuje robustní softwarové programy, kterými dohledávali nové účty dříve nahlášených uživatelů i najímání profesionálních vyšetřovatelů. Podobné metody ale podle něj Match Group odmítala zavést napříč všemi svými aplikacemi.

Důvody, proč společnost nerozšířila už fungující metody, jak zaručit vyšší bezpečnost uživatelů, novinářky dávají do kontextu s finanční situací. "S pokračující pandemií přestalo lidi bavit posílat své peníze seznamovacím aplikacím. Match Group pořád vydělávala slušné peníze, ale její růst začal stagnovat," míní.

