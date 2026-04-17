17. 4. Rudolf
Zahraničí

Timmy se nevzdává: záchranáři znovu zkusí vyprostit uvázlou velrybu v Německu

ČTK

Zdravotní stav velryby, která před více než dvěma týdny uvázla na mělčině na severu Německa, je lepší, než se předpokládalo. V pátek to podle veřejnoprávní stanice NDR řekl ministr životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus. Záchranáři obnovili snahu o záchranu kytovce, pokus o vyproštění pomocí vzduchových vaků je nyní plánován na sobotu.

Timmy velryba - třetí uvíznutí
Keporkak uvázl na písečném břehu, zatímco záchranné práce soukromé iniciativy pokračují v mělkých vodách Baltského moře na ostrově Poel poblíž Wismaru v Německu, 17. dubna 2026.Foto: REUTERS
Úřady původně záchranu vzdaly, do věci se ale vložila soukromá iniciativa. Backhaus uvedl, že tento projekt oficiální povolení úřadů nemá, správa se mu ale rozhodla nebránit. Záchrana začala poté, co keporkaka, který dostal jméno Timmy a jehož osud sledují všechna německá média, prohlédl zvěrolékař.

„Stav velryby je přece jen lepší, než se předpokládalo. To nás těší,“ řekl Backhaus. Prohlásil také, že je optimistický, protože existuje naděje na úspěch.

Německá média, z nichž některá zpravodajství o záchraně živě přenáší, dopoledne informovala o stále živějším chování velryby, která zřetelně pohybovala ocasní ploutví.

Dobrovolníci se nyní pokusí velrybu nadzdvihnout pomocí vzduchem plněného polštáře a poté ji na pontonech přepravit do Severního moře. Stanice NDR a také deník Bild uvedly, že s nadzvedáváním chtějí začít v sobotu.

Běžně se keporkakové vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba s přezdívkou Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod.

Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru.

Úřady i odborníci v posledních dnech upozorňovali, že zdravotní stav velryby už je velmi špatný. Vypracován byl plán, jak později mrtvého keporkaka vyprostit. Mršinu měli dostat k dispozici odborníci, aby ji prozkoumali.

Řada lidí proti údajné nečinnosti úřadů protestovala, většina odborníků se ale shodovala, že není jiné možnosti, než nechat keporkaka uhynout. Tvrdili, že by se další pokusy o záchranu rovnaly týrání zvířat.

Timmyho druhé uváznutí na Německých březích

Na severu Německa nedaleko Lübecku uvázla na pláži velryba. | Video: Brian Allen KSFY
Nejnovější
Premiér Andrej Babiš

ŽIVĚ Česko nabídne unikátní radar pro zajištění bezpečnosti Hormuzu, řekl Babiš

Česká republika nabídne pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu pasivní radar, bude to ve chvíli, kdy se tam situace zklidní. Novinářům to v pátek řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Už ve čtvrtek uvedl, že Česko na páteční videokonferenci zástupců čtyřicítky zemí ochotných podílet se na mnohonárodnostní mírové misi v Hormuzském průlivu předloží konkrétní nabídku, jak pomoci.

Nafta a benzin.

Nafta i benzin o víkendu zlevní, nové ceny platí až do pondělí

Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pátku sníží o 23 haléřů na 43,13 Kč za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,33 koruny za litr, tedy o tři haléře levněji než v pátek.

