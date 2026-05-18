Timmy nemá klid ani po smrti. Míří k němu davy, uhynulé tělo přitom může explodovat

Keporkak Timmy, známý díky záchranné akci, která v posledních týdnech plnila média, nemá klid ani po smrti. Jeho vyplavené tělo totiž přitahuje pozornost zvědavých turistů. Jeden z návštěvníků však zašel ještě dál a nechal se vyfotit přímo na mrtvé velrybě. Úřady přitom varují, aby se lidé k tělu nepřibližovali. Může totiž přenášet nebezpečné nemoci a v krajním případě dokonce explodovat.
Server News5 v neděli zveřejnil snímky, na nichž se dva muži přiblížili až k mrtvému kytovci, kterého moře vyplavilo u dánského ostrova Anholt.
Jeden z nich následně vylezl na tělo uhynulé velryby a více než minutu na něm pózoval, zatímco ho jeho společník fotografoval. Oba muže nakonec z místa pravděpodobně vyprovodila až pobřežní stráž.
Záběry se rychle začaly šířit po sociálních sítích a na dvojici se snesla vlna kritiky. Samotný aktér se však za své kontroverzní chování nijak neomluvil, a naopak ho veřejně hájil.
„Poprvé v životě jsem měl možnost vylézt na velrybu,“ vysvětlil nadšeně pro stanici RTL. Na otázku, zda jeho chování nepůsobí nepatřičně, odpověděl rázně: „Je snad posvátná? Ne, je to mrtvé zvíře.“
Mrtvá velryba může být pro lidi nebezpečná
Bez ohledu na morální stránku věci navíc nebyl čin dánského turisty bez rizika. Místní úřady totiž návštěvníky důrazně varovaly, aby se k mrtvému zvířeti nepřibližovali. Podle expertů může totiž uhynulý keporkak přenášet člověku nebezpečné nemoci.
Při rozkladu se uvnitř těla zároveň hromadí plyny, které kvůli silné vrstvě tuku a kůže nemohou uniknout ven. V krajním případě by tak mohlo tělo mrtvé velryby explodovat.
Právě riziko exploze komplikuje i odstranění mrtvého zvířete, a proto zatím neexistuje konkrétní plán, jak tělo odklidit. Pokročilý stupeň rozkladu navíc brání i objasnění okolností smrti.
„Po nejméně čtyřech dnech ve vodě je rozklad v tak pokročilém stadiu, že přesnou příčinu smrti už nejspíš nepůjde určit,“ uvedl ministr životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus pro stanici NDR.
Široce sledovaná záchranná akce – která se táhla téměř dva měsíce a stála zhruba 1,5 milionu eur – vyvrcholila na začátku května vypuštěním Timmyho do Severního moře.
Jen několik dní poté, co se dostal do dánských vod, ale přestala přicházet data z jeho sledovacího zařízení. Německé oceánografické muzeum už tehdy uvedlo, že keporkak pravděpodobně nepřežil návrat do hlubších vod.
Minulý týden byla přibližně 75 kilometrů od místa vypuštění spatřena mrtvá velryba. Dánská Agentura pro ochranu životního prostředí později potvrdila, že jde právě o Timmyho. K jeho identifikaci došlo poté, co jeden z pracovníků agentury nalezl na těle zvířete sledovací zařízení.